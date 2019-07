Golfe-L'Iran juge "constructive" la réunion d'urgence à Vienne

VIENNE, 28 juillet (Reuters) - La réunion d'urgence dimanche à Vienne des pays signataires du plan d'action conjointe sur le programme nucléaire de l'Iran a été "constructive" mais Téhéran va continuer à réduire ses engagements en ce domaine si les Européens ne parviennent pas à sauver cet accord dont se sont retirés les Etats-Unis.

"L'atmosphère était constructive", a commenté Abbas Araqchi, chef des négociateurs iraniens sur la question du nucléaire. "Les discussions étaient bonnes. Je ne peux pas dire que nous ayons tout résolu, je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'implications", a-t-il déclaré.

Cette réunion d'urgence à Vienne, siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, où l'accord avait été signé en juillet 2015, avait été convoquée dans un contexte de tensions croissantes entre l'Iran et les Occidentaux, notamment les Etats-Unis.

"Comme nous l'avons dit, nous allons continuer à réduire nos engagements envers l'accord jusqu'à ce que les Européens garantissent les intérêts de l'Iran dans le cadre de l'accord", a expliqué Araqchi après la rencontre.

La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine tentent de sauver ce protocole depuis que Donald Trump a décidé d'en retirer les Etats-Unis en mai 2018 et a rétabli et renforcé des sanctions afin d'asphyxier l'économie iranienne.

Les Européens font valoir que tous les manquements de l'Iran aux termes de l'accord ne font qu'envenimer la situation, pourtant leurs efforts pour tenter de trouver un compromis se sont pour l'instant révélés vains.

Un an jour pour jour après le retrait américain, l'Iran a enclenché le 8 mai dernier un processus de désengagement étape par étape, tous les 60 jours, afin de pousser les Européens à remplir leurs promesses et à poursuivre leurs échanges avec la République islamique.

Téhéran a ainsi annoncé au début du mois avoir dépassé le seuil limite de 3,67% d'enrichissement de l'uranium fixé par l'accord, que supervise l'AIEA.

"Toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent sont réversibles si les autres parties prenantes de l'accord remplissent leurs engagements", a déclaré un diplomate iranien avant le début de la réunion d'urgence.

TENSION DANS LE DÉTROIT D'ORMUZ

L'AIEA a confirmé que les annonces faites par les autorités iraniennes en matière de dépassement de la limite de leurs stocks d'uranium étaient exactes.

Cette réunion intervient dans un contexte de grande tension après qu'un tanker battant pavillon britannique a été arraisonné par les Gardiens de la révolution, unités paramilitaires d'élite placées sous le commandement d'Ali Khamenei, le guide religieux de la révolution iranienne.

Cet incident faisait suite à la capture deux semaines auparavant d'un tanker iranien, accusé d'avoir violé les sanctions contre la Syrie, par les forces britanniques près de Gibraltar.

Pour Araqchi, l'intervention britannique constitue une violation des termes de l'accord sur le nucléaire.

"Nous avons assisté à la saisie d'un tanker transportant du pétrole iranien dans le détroit de Gibraltar ce qui est, de notre point de vue, une violation de l'accord sur le nucléaire", a-t-il affirmé.

"Les pays qui sont engagés dans l'accord nucléaire ne devraient pas créer des obstacles à l'exportation de pétrole iranien", a-t-il poursuivi.

La Grande Bretagne a appelé à la création d'une mission navale sous commandement européen pour assurer la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes cruciales pour l'acheminer des hydrocarbures.

Un porte-parole du gouvernement iranien a déclaré que le déploiement d'une telle mission constituerait "un message hostile".

L'Iran menace de perturber la navigation pétrolière dans le détroit d'Ormuz si les Etats-Unis continuent d'étrangler son économie en imposant des sanctions sur ses exportations de pétrole, source essentielle de revenus.

