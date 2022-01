Bourse de Paris : Good cop, bad cop

Les investisseurs sont toujours partagés entre la peur de rater le train en marche, le "fear of missing out" ou "FOMO" pour les intimes, et la crainte d'être embarqués dans une année boursière compliquée. La conséquence, c'est une volatilité accrue, visible dans le retour de l'indice VIX au-dessus des 20 points pour la première fois depuis le mois dernier. Le marqueur de ce tiraillement s'appelle le Nasdaq, qui a lourdement rechuté hier de 2,57% en effaçant au passage les trois séances de rebond du début de la semaine. Curieusement, des aristocrates de la technologie se font faits dézinguer, comme Microsoft et ses -4,2%, au même titre que les habituels dossiers aux valorisations stratosphériques, de DocuSign à Mercadolibre en passant par JD.com. On pourrait aussi utiliser comme référentiel le fonds Ark Innovation de Cathie Wood, qui vient de rendre quasiment 9% en deux séances, pour passer sous la barre des 80 USD la part, soit une baisse de 50% depuis les sommets de février 2021.

Le déterminant principal de la météo boursière reste la capacité de la banque centrale américaine à combattre l'inflation sans faire dérailler l'économie. Depuis le début de l'année – en fait depuis la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed le 5 janvier - on a l'impression que le marché y croit un jour sur deux, ou quelque chose comme ça. S'il fallait résumer le sentiment dominant, ce serait "les hausses de taux et l'arrêt des mesures de soutien économique sont nécessaires mais de toute façon si quelque chose se passe mal la Fed fera machine arrière et ressortira le canon à dollars". C'est peut-être vrai, mais pas forcément rassurant du point de vue des déséquilibres économiques.

En attendant, les marchés continuent à fonctionner à l'émotion. Je ne sais pas si Jerome Powell et sa future numéro deux Lael Brainard se sont partagés es rôles du bon flic et du méchant flic, mais ça y ressemblait fort. Mardi le premier avait livré un discours un peu moins offensif que prévu au sénat américain. Bilan : +1,4% pour le Nasdaq. Hier, la seconde a utilisé un vocabulaire plus sévère sur la politique monétaire. Bilan : -2,57% pour le Nasdaq. Le fait est que l'inflation ne pourra être combattue que par des mesures monétaires classiques et que cela nécessite quelques ajustements stratégiques pour les investisseurs, sauf à se projeter sur le long terme.

La macroéconomie va céder un peu de son hégémonie médiatique aux sociétés cotées aujourd'hui, avec une première série de publication de résultats du quatrième trimestre. Comme le veut la tradition, ce sont les financières américaines qui vont essuyer les plâtres à la mi-journée, et non des moindres puisque les comptes trimestriels de JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock et Citigroup sont attendus. Le secteur ne devrait réserver que des bonnes surprises, compte tenu du contexte actuel. En Europe, les publications de résultats de grandes entreprises ne débuteront que la semaine prochaine.

En France, on risque de reparler d'Electricité de France, de ses déboires de production nucléaire et du plafonnement de la hausse des prix de l'électricité décidé par le gouvernement. Dans un tel contexte, la question de l'utilité d'une cotation en bourse va revenir sur le tapis.

Les places boursières européennes vont baisser ce matin à l'ouverture, en réaction au recul marqué enregistré à Wall Street hier. L'Asie termine la semaine dans le rouge pour les mêmes raisons.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, deux statistiques de décembre sont à suivre, les ventes de détail (14h30) et la production industrielle (15h15). Les stocks d'entreprises de novembre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan suivront à 16h00. Ce matin, la Chine a annoncé des chiffres décevants au niveau de ses importations et de ses exportations du mois de décembre, ce qui ne l'a pas empêché de signer un nouvel excédent record en 2021.

L'euro se renforce à 1,14754 USD. L'once d'or se stabilise autour de 1826 USD. Le baril reste ferme à 84,38 USD le Brent et 81,85 USD le WTI. La dette américaine à 10 ans est rémunérée 1,72% (-2 points). Le bitcoin s'échange autour de 42 700 USD l'unité.

Les principaux changements de recommandations

Interroll : Exane BNP Paribas démarre le suivi à neutre en visant 3900 CHF.

Jungheinrich : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 54 EUR.

Kion : Exane BNP Paribas reprend le suivi à surperformance en visant 126 EUR.

MorphoSys : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 50 EUR.

Novartis : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 93 CHF.

Philips : HSBC passe de conserver à acheter en visant 38 EUR.

Shop Apotheke : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif réduit de 140 à 125 EUR.

Software AG : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 39 EUR.

Swedish Orphan Biovitrum : SEB Equities passe de conserver à acheter en visant 240 SEK.

VAT Group : Credit Suisse relève son objectif de cours de 270 à 321 CHF.

Vitesco : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer en visant 40 EUR.

Zalando : DZ Bank passe de conserver à acheter en visant 80 EUR.

