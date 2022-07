Google donne un coup de pouce aux actions nerveuses avant la Fed

Les contrats à terme du Nasdaq 100 ont rebondi de 1,4 % et les contrats à terme du S&P 500 étaient en hausse de 0,8 % en Asie après que Microsoft ait prévu une forte croissance de ses revenus et qu'Alphabet, la société mère de Google, ait affiché de fortes ventes de publicités sur les moteurs de recherche.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de 5 % après les heures d'ouverture et les actions de Microsoft ont augmenté de 4 % afin d'atténuer la morosité causée mardi par un avertissement sur les bénéfices du détaillant Walmart et des données économiques américaines peu encourageantes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,6 % et le Nikkei japonais de 0,3 %.

La Réserve fédérale devrait annoncer une hausse des taux de 75 points de base à 18h00 GMT, mais les investisseurs se méfient d'une surprise dans un sens ou dans l'autre et ont préféré les actifs sûrs comme le dollar.

"Le marché essaie de se convaincre que le pic d'inflation a eu lieu", ce qui serait une base pour plus de clarté et de confiance sur les taux et la croissance futurs, a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING, mais cela signifie une Fed qui maintient le cap.

"(La Fed) doit donner le sentiment que la lutte contre l'inflation est sa priorité numéro un, sinon le sentiment est que l'inflation restera plus élevée plus longtemps", a-t-il dit.

Les données australiennes ont sonné comme un avertissement mercredi, les prix à la consommation ayant augmenté à leur rythme le plus rapide en vingt ans.

Aux États-Unis, une hausse de 75 pb est entièrement prévue pour mercredi, mais les contrats à terme impliquent une probabilité d'environ 15 % d'une hausse de 100 pb. Le marché du Trésor anticipe déjà que les hausses à court terme nuiront à la croissance à plus long terme.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans sont restés stables à 2,8068 % mercredi, en dessous des rendements à deux ans à 3,0528 %. [US/]

L'EUROPE ET LA CHINE VACILLENT

En plus des inquiétudes sur les taux d'intérêt qui nuisent aux économies, l'Europe est confrontée à une crise énergétique et la Chine est assaillie par des politiques restrictives COVID-19 et de nouvelles craintes d'un effondrement du marché immobilier.

L'euro a connu sa pire séance en quinze jours mardi, perdant 1 %, alors que la société russe Gazprom a annoncé qu'elle allait réduire davantage le flux de gaz vers l'ouest et que les prix de l'énergie ont augmenté.

Il s'est stabilisé à 1,0145 $ en Asie. Le dollar australien était en légère baisse à 0,6923 $. Le yen japonais s'est stabilisé à 136,96 par dollar.

Le yuan chinois était sous pression et les valeurs immobilières ont chuté, les investisseurs craignant qu'un boycott croissant des remboursements d'hypothèques sur les appartements inachevés ne se répercute sur les secteurs du développement et de la banque.

L'indice immobilier onshore CSI a chuté de 2 % et un indice hongkongais des promoteurs du continent a perdu plus de 5 %, tiré vers le bas par le grand promoteur Country Garden qui a annoncé une vente d'actions à prix réduit.

"Le secteur du logement en Chine est en pleine dépression et le récent boycott des prêts hypothécaires est un signe de la gravité du ralentissement", ont déclaré les analystes de Société Générale.

"L'ampleur de ce boycott, tel qu'il est actuellement, n'est pas ingérable, mais il y a un risque d'escalade."

La flambée des prix du gaz en Europe a maintenu le pétrole ferme. Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient stables à 104,30 $ le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,1 % à 95,14 $ le baril.

L'or est resté stable à 1 717 $ l'once.