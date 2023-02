Google en perd son Alphabet

L'Europe a semblé indécise hier, mais il faut bien voir que la plupart des places ont clôturé dans le vert, jusqu'à des gains de 0,6% pour le DAX allemand et même 0,7% pour le Bel20 belge. Ce qui a valu le qualificatif de "clôture en ordre dispersé" utilisé par plusieurs médias, ce sont les replis du CAC40 français (-0,2%) et de l'AEX néerlandais (-0,6%). A Paris, les baisses de 0,9% de LVMH et surtout de 1,9% de TotalEnergies ont déséquilibré l'édifice. Le géant du pétrole a publié des bénéfices colossaux, comme ses homologues, mais les investisseurs ont la tête ailleurs, surtout dans les dossiers plus spéculatifs. Société Générale a également amputé la performance de l'indice de quelques points en chutant de 5% après des résultats moins percutants que la concurrence, une rémunération des actionnaires un peu courte et la mise en cause de la banque dans l'enquête de la SEC sur l'utilisation de messageries non déclarées par son personnel pour échanger des informations. Amsterdam, de son côté, a payé un lourd tribut à sa star des paiements Adyen, qui termine la séance 16% en-deçà de son cours de la veille, après des résultats pas suffisamment qualitatifs au regard de la généreuse valorisation dont profite l'entreprise. Bilan des courses, toute la hausse 2023 d'Adyen s'est évaporée en un jour.

A New York, la séance a aussi été marquée par l'individuel plutôt que le collectif. Le Dow Jones a cédé 0,6%, le S&P500 environ 1,1% et le Nasdaq 100 plus de 1,8%. Il faut dire que l'indice technologique américain a payé un lourd tribut à Alphabet, qui s'est effondré de 7,4%. La maison-mère de Google a payé au prix fort le lancement manifestement intempestif de son outil de discussion basé sur l'intelligence artificielle Bard. Le groupe s'est étalé en beauté en publiant une vidéo de promotion dans laquelle Bard se trompe sur le télescope James Webb. A une question sur les découvertes à mettre au crédit du télescope, Bard a répondu qu'il a été le premier à prendre des photos d’une planète hors du système solaire, alors qu'un télescope européen l’avait fait bien avant lui, en 2004. C'est peut-être un détail pour vous, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle ça veut dire beaucoup, notamment que Bard est faillible sur une question relativement simple. Ça fait désordre, surtout quand la séquence est utilisée à des fins de marketing. On sent bien que le groupe californien a cherché à prendre date dans la compétition naissante mais déjà sans merci des intelligences artificielles "créatrices" de contenus, dans le sillage du phénomène ChatGPT. Pour un coup d'essai, c'était un coup d'épée dans l'eau, ou dans le pied, c'est à voir.

C'est aussi de mon point de vue une occasion en or de rappeler que la roue tourne parfois et que les situations qui semblent éternelles le sont rarement. C'est d'ailleurs peut-être ce qui effraie un peu les investisseurs sur Alphabet, et à coup sûr les dirigeants d'Alphabet eux-mêmes. Imaginez : que se passerait-il si l'attelage Microsoft-ChatGPT créait un moteur de recherche incontournable ? En transformant ce gros loser de Bing en leader du marché, grâce à des fonctionnalités largement supérieures à la concurrence (à ce titre, vous pouvez lire cet article du Wall Street Journal qui traite des premiers pas avec la nouvelle solution de Microsoft). Il est difficile d'imaginer Google passant de 90 à 8% du marché des moteurs de recherche. Mais demandez aux dirigeants de Nokia s'ils pensaient passer de 40% à 0 du marché des téléphones mobiles en quelques années (eh oui jeune investisseur, Nokia a fabriqué des mobiles). Et à ceux de Yahoo que la société serait rétrogradée de leader incontesté du web à lilliputien du secteur.

Au-delà du cas Alphabet, les valeurs technologiques ont reperdu du terrain hier. Les investisseurs restent en mode deux pas en avant, un pas en arrière, au gré des oracles sur les intentions de la banque centrale américaine concernant sa politique de taux. En 2022, ces intentions étaient aussi au centre du jeu mais c'était plutôt un pas en avant, trois pas en arrière. Le sentiment s'est donc amélioré à mesure que la fin présumée du cycle de hausse de taux se rapproche.

L'agenda macroéconomique étant toujours assez maigre, ce sont les résultats des sociétés qui dominent les discussions. Avec une bonne grosse série ce matin, puisque le jeudi est traditionnellement le jour le plus embouteillé de la semaine en la matière. En Europe, AstraZeneca, L'Oréal, Unilever, Siemens AG, Zurich Insurance ou Vinci ont publié ou vont le faire. Toyota s'est aussi exécuté en Asie, avant aux Etats-Unis Visa, AbbVie, PepsiCo ou PayPal. On jettera quand même un œil à 14h30 sur les chiffres hebdomadaires de l'emploi aux Etats-Unis, dans la mesure où ce marché est un marqueur important des pronostics sur la politique monétaire future de la Fed.

Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky a repris son bâton de pèlerin pour convaincre ses alliés de fournir du matériel à ses troupes. Le président ukrainien était à Londres puis à Paris hier et sera à Bruxelles ce matin. En Turquie et en Syrie, le décompte des victimes des deux séismes dévastateurs ne cesse d'empirer.

Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud végètent autour de l'équilibre, pendant que la Chine retrouve des couleurs, avec des gains de 1,3% à la fois sur le CSI300 et le Hang Seng. En revanche, l'ASX 200 australien a cédé 0,5%, pénalisé par ses deux principaux contingents sectoriels, la mine et la finance. Les marchés européens sont attendus en hausse ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Le marché gardera un œil sur les inscriptions hebdomadaire au chômage américain (14h30). Tout l'agenda ici.

L'euro reste dans la zone de 1,0733 USD. L'once d'or stagne aux abords de 1880 USD. Le pétrole a repris des couleurs, avec un Brent de Mer du Nord à 85,14 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,66 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans s'établit autour de 3,61%. Le bitcoin est redescendu autour de 22 600 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABN Amro : Jefferies passe de souspondérer à neutre en visant 16 EUR.

Adyen : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2088 à 1677 EUR.

Akzo Nobel : Jefferies reste à l'achat avec un objectif relevé de 78 à 83 EUR.

Bachem : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler en visant 89 CHF.

Carlsberg : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1100 à 1150 DKK.

Coloplast : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 930 à 830 DKK.

CPH : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger avec un objectif relevé de 75 à 82 CHF.

Fastned : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 42 EUR.

Givaudan : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 2700 à 2800 CHF.

Hiscox : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 1250 GBp.

K+S : Citigroup passe de vendra neutre en visant 22 EUR.

OCI : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 31 EUR.

Publicis : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 65 EUR.

Sika : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 CHF.

Storebrand : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 94 à 100 NOK.

Swiss Re : HSBC passe de conserver à acheter en visant 115 CHF.

Zur Rose : Credit Suisse reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 19 à 45 CHF

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

ArcelorMittal : augmente son dividende pour 2022 malgré des résultats en repli au T4.

Crédit Agricole : le bénéfice net 2022 en baisse malgré un 4e trimestre "historique".

Legrand : affiche un bénéfice en hausse à près de 1 Md€ pour l'exercice 2022 et augmente le dividende à 1,90 EUR par action.

Ipsen : dépasse ses objectifs en 2022 mais attend une baisse de sa rentabilité en 2023.

Unibail : l'ANR EPRA de reconstitution ressort à 155,70 EUR par action en 2022, en repli de 2,4% sur un an.

Vinci : le groupe table sur une progression du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel en 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Mattel : le titre décroche de 10% hors séance après des résultats décevants.

Siemens AG : le groupe allemand a relevé ses prévisions pour l'exercice 2023.

Toyota : les résultats du troisième trimestre fiscal sont supérieurs aux attentes du marché.

Walt Disney : les trimestriels sont mitigés, mais le groupe a lancé un plan de réduction des coûts (donc de licenciements) qui permet au titre de gagner 8% hors séance.

Zurich Insurance : le bénéfice 2022 a diminué malgré une hausse du bénéfice d'exploitation des affaires collectives.

Annonces importantes (et moins importantes)