Google obtient une licence de monnaie électronique européenne en Lituanie

Vilnius (awp/afp) - La Banque centrale de Lituanie a indiqué vendredi avoir octroyé une licence européenne de monnaie électronique au géant américain Google, Vilnius cherchant à attirer les sociétés craignant que le Brexit ne les bannisse du marché communautaire.

Google Payment Lithuania "sera capable d'émettre de la monnaie électronique et de fournir des services de paiement afin d'assurer le bon fonctionnement de ses places de marché à travers l'Europe", a déclaré la banque dans un communiqué.

La Lituanie, pays de 2,8 millions d'habitants membre de la zone euro, espère que le Brexit l'aidera à devenir un hub nord-européen pour des sociétés financières novatrices, les "fintech".

Les entreprises basées en Grande-Bretagne craignent de perdre leur "passeport" leur permettant de fournir des services de paiement ou de monnaie électronique à leurs clients dans l'UE après le Brexit de mars 2019.

"Compte tenu de la prochaine scission entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, nous recevons plus de demandes que jamais auparavant de la part de jeunes entreprises et de grandes entreprises mondiales cherchant toutes une chose: le prochain grand hub fintech", a déclaré à l'AFP Mantas Katinas, responsable de l'agence Invest Lithuania.

Google possède une licence de monnaie électronique en Grande Bretagne, mais son porte-parole a refusé d'indiquer si le Brexit était un des éléments pris en compte lors du dépôt de demande de licence en Lituanie.

"Nous travaillons constamment au développement de produits de paiement et au soutien de nos clients. Nous avons sollicité une licence de paiement en Lituanie dans le cadre de ces efforts, en plus des discussions en cours sur des projets dans toute l'Europe", a déclaré à l'AFP Adam Malczak, un porte-parole de Google.

Le cluster lituanien fintech comprend désormais plus de 100 sociétés agréées, selon la banque centrale. Parmi eux figure la fintech britannique Revolut, qui a obtenu une licence bancaire européenne des autorités lituaniennes plus tôt ce mois-ci.

