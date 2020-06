Gopinath (FMI) souligne l'"incertitude profonde" sur la reprise

Le Fonds monétaire international (FMI) va sans doute revoir ses prévisions pour intégrer une contraction de l'activité économique mondiale plus forte encore qu'estimé jusqu'à présent, et il constate une "incertitude profonde" sur la reprise, a déclaré mardi son économiste en chef, Gita Gopinath.

La crise en cours, explique-t-elle dans une nouvelle note de blog, est plus globale et présente des différences avec les crises précédentes, comme le fait que le secteur des services est plus durement frappé que celui de l'industrie manufacturière dans les pays avancés comme dans les pays émergents, ou la faiblesse généralisée de l'inflation.

Elle note aussi une divergence frappante entre les marchés financiers et l'économie réelle, susceptible de conduire à une augmentation de la volatilité des marchés et à des corrections plus fortes.

(Andrea Shalal, version française Marc Angrand)