Gorbatchev a mis fin à la guerre froide mais a présidé à l'effondrement de l'Union soviétique.

L'ancien président soviétique, décédé mardi à l'âge de 91 ans, a entrepris de revitaliser le système communiste sclérosé par des réformes démocratiques et économiques ; il n'a jamais eu l'intention de l'abolir.

Il n'a jamais eu l'intention de l'abolir. Mais il a déclenché des forces qui échappaient à son contrôle et s'est retrouvé à occuper un terrain d'entente de plus en plus étroit entre les irréductibles qui voulaient préserver le pouvoir centralisé et les séparatistes qui voulaient le démanteler.

En août 1991, il a survécu à un coup d'État désordonné mené par des partisans de la ligne dure qui s'est effondré au bout de trois jours - mais son autorité avait été fatalement sapée. Quatre mois plus tard, son grand rival, le président russe Boris Eltsine, organise l'éclatement de l'Union soviétique et Gorbatchev se retrouve sans emploi.

"En ce sens, j'ai le sentiment que Gorbatchev est une figure tragique, semblable à bien des égards au Roi Lear de Shakespeare", a déclaré Valery Solovei, proche du cercle intime de Gorbatchev dans les années 1980 et allié après sa chute. "C'est un homme qui a dirigé une superpuissance - mais à la fin de son règne, l'État avait disparu."

Après des décennies de tensions et de confrontations liées à la guerre froide, Gorbatchev a conclu des accords sur les armes nucléaires avec les États-Unis et a rapproché l'Union soviétique de l'Occident comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mais il a vu cet héritage détruit dans les derniers mois de sa longue vie, alors que l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine a fait s'effondrer les sanctions occidentales sur Moscou, et que les politiciens, tant en Russie qu'en Occident, ont commencé à parler ouvertement d'une nouvelle guerre froide - et du risque d'une troisième guerre mondiale nucléaire.

RUPTURE AVEC LE PASSÉ

L'ancien ouvrier agricole à l'accent roux du sud de la Russie et à la tache de naissance distinctive en forme de vin de Porto sur la tête a fait part de son ambition audacieuse peu après avoir remporté une lutte pour le pouvoir au Kremlin en 1985, à l'âge de 54 ans.

Des émissions télévisées le montraient assiégé par des travailleurs dans des usines et des fermes, leur permettant d'évacuer leurs frustrations de la vie soviétique et plaidant pour un changement radical.

Cela a marqué une rupture spectaculaire avec la cabale de vieillards à laquelle il a succédé - distants, intolérants à la dissidence, la poitrine bardée de médailles, dogmatiques jusqu'à la tombe. Trois dirigeants soviétiques malades étaient morts au cours des deux ans et demi précédents.

Gorbatchev a hérité d'un pays de fermes inefficaces et d'usines délabrées, d'une économie d'État qui, selon lui, ne pouvait être sauvée que par la critique ouverte et honnête qui avait si souvent conduit dans le passé à la prison ou au camp de travail. C'était un pari. Beaucoup lui souhaitaient du mal.

Avec sa femme intelligente et élégante Raisa à ses côtés, Gorbatchev a d'abord bénéficié d'un soutien populaire massif.

"Ma politique était ouverte et sincère, une politique visant à utiliser la démocratie et à ne pas verser le sang", a-t-il déclaré à Reuters en 2009. "Mais cela m'a coûté très cher, je peux vous le dire".

Ses politiques de "glasnost" (liberté d'expression) et de "perestroïka" (restructuration) ont déclenché une vague de débats publics sans doute sans précédent dans l'histoire de la Russie.

Les places de Moscou ont été envahies par des discussions impromptues, la censure s'est pratiquement évaporée et même le sacré Parti communiste a été contraint de faire face à ses crimes staliniens.

LA CATASTROPHE DE CHORNOBYL

La glasnost a connu un test dramatique en avril 1986, lorsqu'une centrale nucléaire a explosé à Chornobyl, en Ukraine, et que les autorités ont d'abord tenté d'étouffer la catastrophe. Gorbatchev insiste, décrivant la tragédie comme le symptôme d'un système pourri et secret.

En décembre de la même année, il ordonne l'installation d'un téléphone dans l'appartement du dissident Andrei Sakharov, exilé dans la ville de Gorki, et le lendemain, il lui téléphone pour l'inviter personnellement à revenir à Moscou. Le rythme du changement était, pour beaucoup, vertigineux.

L'Occident se réchauffe rapidement auprès de Gorbatchev, qui a connu une ascension fulgurante dans les rangs du parti régional jusqu'au poste de secrétaire général. Il était, selon les mots de la première ministre britannique Margaret Thatcher, "un homme avec lequel nous pouvons faire des affaires". Le terme "Gorbymania" entre dans le lexique, une mesure de l'adulation qu'il inspire lors de ses voyages à l'étranger.

Gorbatchev établit un rapport personnel chaleureux avec Ronald Reagan, le président américain faucon qui avait qualifié l'Union soviétique d'"empire du mal", et négocie avec lui un accord historique en 1987 pour supprimer les missiles nucléaires à portée intermédiaire.

En 1989, il a retiré les troupes soviétiques d'Afghanistan, mettant fin à une guerre qui avait tué des dizaines de milliers de personnes et envenimé les relations avec Washington.

Plus tard dans l'année, alors que des manifestations en faveur de la démocratie balayent les États communistes de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne de l'Est, de Tchécoslovaquie, de Bulgarie et de Roumanie, le monde retient son souffle.

Avec des centaines de milliers de troupes soviétiques stationnées dans toute l'Europe de l'Est, Moscou allait-il tourner ses chars contre les manifestants, comme il l'avait fait en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968 ?

Nombreux sont ceux qui poussent Gorbatchev à pécher par excès de force. Le fait qu'il ne l'ait pas fait est peut-être sa plus grande contribution historique, qui a été reconnue en 1990 par l'attribution du prix Nobel de la paix.

Réfléchissant des années plus tard, Gorbatchev a déclaré que le coût de la tentative d'empêcher la chute du mur de Berlin aurait été trop élevé.

"Si l'Union soviétique l'avait souhaité, il n'y aurait rien eu de tel et pas d'unification allemande. Mais que se serait-il passé ? Une catastrophe ou la troisième guerre mondiale."

COUP D'AOÛT

À l'intérieur, cependant, les problèmes s'accumulent.

Les années de glasnost voient la montée des tensions régionales, souvent enracinées dans les répressions et les déportations ethniques de l'ère stalinienne. Les États baltes poussent à l'indépendance et il y a aussi des troubles en Géorgie, et entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Le ministre des Affaires étrangères Edouard Chevardnadze, un allié réformiste de premier plan, démissionne de façon spectaculaire en décembre 1990, avertissant que les partisans de la ligne dure sont en train de prendre l'ascendant et qu'"une dictature approche".

Le mois suivant, les troupes soviétiques ont tué 14 personnes à la principale tour de télévision de Lituanie dans une attaque que Gorbatchev a nié avoir ordonnée. En Lettonie, cinq manifestants sont tués par les forces spéciales soviétiques.

En mars 1991, un référendum produit une majorité écrasante pour la préservation de l'Union soviétique en tant que "fédération de républiques souveraines égales" renouvelée, mais six des 15 républiques boycottent le vote.

Au cours de l'été, les partisans de la ligne dure frappent, flairant la faiblesse d'un homme désormais abandonné par de nombreux alliés libéraux. Six ans après leur entrée au Kremlin, Gorbatchev et Raïssa sont emprisonnés dans leur maison de vacances de Crimée sur la mer Noire, leurs lignes téléphoniques coupées, un navire de guerre ancré au large.

Le "coup d'août" a été monté par un soi-disant comité d'urgence comprenant le chef du KGB, le premier ministre, le ministre de la défense et le vice-président. Ils craignaient un effondrement complet du système communiste et cherchaient à empêcher le pouvoir de s'écouler du centre vers les républiques, dont la plus grande et la plus puissante était la Russie de Eltsine.

Les putschistes ont finalement échoué, supposant à tort qu'ils pouvaient compter sur le parti, l'armée et la bureaucratie pour obéir aux ordres comme par le passé. Mais ce n'était pas une victoire pure et simple pour Gorbatchev.

LE MOMENT D'ELTSINE

Au lieu de cela, c'est le robuste Eltsine aux cheveux blancs qui saisit le moment, se tenant au sommet d'un char dans le centre de Moscou pour rallier des milliers de personnes contre le coup d'État. Lorsque Gorbatchev revient de Crimée, Eltsine l'humilie au parlement russe, signant un décret interdisant le Parti communiste russe malgré les protestations de Gorbatchev.

Plus tard, Gorbatchev s'est demandé s'il aurait pu éviter les événements qui ont finalement déclenché l'effondrement de l'Union soviétique, décrit par Poutine comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle.

Avait-il été imprudent en quittant Moscou en cette chaude journée d'août, alors que des rumeurs de coup d'État circulaient ?

"J'ai pensé qu'ils seraient idiots de prendre un tel risque précisément à ce moment-là, car cela les emporterait aussi", a-t-il déclaré au magazine allemand Der Spiegel à l'occasion du 20e anniversaire du coup d'État. "J'étais devenu épuisé après toutes ces années (...). Mais je n'aurais pas dû partir. C'était une erreur".

La vengeance personnelle s'est peut-être mêlée à la politique lorsque, fin 1991, dans une maison de campagne isolée, Eltsine et les dirigeants des républiques d'Ukraine et de Biélorussie ont signé des accords qui ont aboli l'Union soviétique et l'ont remplacée par une Communauté d'États indépendants.

Le 25 décembre 1991, le drapeau rouge est abaissé au-dessus du Kremlin pour la dernière fois et Gorbatchev apparaît à la télévision nationale pour annoncer sa démission.

Des élections libres, une presse libre, des corps législatifs représentatifs et un système multipartite étaient tous devenus une réalité sous sa direction, a-t-il déclaré.

"Nous nous sommes ouverts au monde, avons renoncé à l'ingérence dans les affaires des autres pays et à l'utilisation de troupes au-delà de nos frontières, et avons été accueillis avec confiance, solidarité et respect."

Mais l'Union des républiques socialistes soviétiques, le premier État communiste et une superpuissance nucléaire qui avait envoyé le premier homme dans l'espace et jeté son influence sur le monde entier, n'était plus.

ENFANT DU STALINISME

Né dans la famine le 2 mars 1931 dans une hutte du village de Privolnoye dans la région méridionale de Stavropol, Gorbatchev a été, comme des millions de Russes, baptisé dans la foi orthodoxe russe malgré l'athéisme officiel de l'ère soviétique.

Les arrestations de membres de sa famille lors des purges de Josef Staline dans les années 1930 ont donné à Gorbatchev une méfiance permanente à l'égard des abus de pouvoir. Mais il a embrassé le parti, travaillant dur pour obtenir une place convoitée à l'université d'État de Moscou.

Il est devenu membre du Comité central à 40 ans et membre à part entière du Politburo en 1979, grâce au patronage du puritain idéologique Yuri Andropov, le chef de la police secrète du KGB.

Andropov a pris le pouvoir en 1982 à la mort de Leonid Brejnev, qui avait pendant 18 ans conduit Moscou dans un doux déclin que les réformateurs ont appelé "l'ère de la stagnation".

À la mort de ce dernier, 15 mois plus tard, Gorbatchev a été remplacé par un vieil allié de Brejnev, Konstantin Tchernenko. Ce n'est que lorsque Tchernenko meurt après à peine un an de mandat que les ambitions réformatrices du plus jeune l'emportent.

Le fait que les réalisations de Gorbatchev n'aient pas été appréciées dans le pays n'aurait peut-être pas dû être une surprise. La Russie peut traiter durement les réformateurs.

Les partisans de la ligne dure l'ont accusé de détruire l'économie planifiée et de jeter aux oubliettes sept décennies de réalisations communistes. Pour les critiques libéraux, il parlait trop, faisait trop de compromis et hésitait à entreprendre des réformes décisives.

Au fur et à mesure que le contrôle de Moscou s'est relâché, des tensions ethniques ont éclaté qui allaient se transformer en guerres à grande échelle dans des endroits tels que la Tchétchénie, la Géorgie et la Moldavie après l'effondrement de l'Union soviétique.

Trois décennies plus tard, certains de ces conflits ne sont toujours pas résolus. Des milliers de personnes ont été tuées fin 2020 lorsque la guerre a de nouveau éclaté entre les forces ethniques arméniennes et azerbaïdjanaises au sujet de l'enclave montagneuse du Nagorno-Karabakh.

APRÈS LA CHUTE

Avec son prix Nobel en main et son excellente réputation à l'étranger, Gorbatchev s'installe progressivement dans une seconde carrière. Il tente à plusieurs reprises de fonder un parti social-démocrate, ouvre un groupe de réflexion, la Fondation Gorbatchev, et cofonde le journal Novaya Gazeta, critique du Kremlin jusqu'à ce jour.

En 1996, il met sa popularité à l'épreuve en se présentant à la présidence. Mais Eltsine l'emporte haut la main, et Gorbatchev n'obtient que 0,5 % des voix.

De plus en plus fragile à la fin de sa vie, Gorbatchev prend la parole pour exprimer son inquiétude face aux tensions croissantes entre la Russie et les États-Unis, et met en garde contre un retour à la guerre froide à laquelle il avait contribué à mettre fin.

"Nous devons poursuivre le cours que nous avons tracé. Nous devons bannir la guerre une fois pour toutes. Le plus important est de se débarrasser des armes nucléaires", a-t-il déclaré en 2018.

Sa tragédie est qu'en essayant de redessiner une structure ossifiée et monolithique, de préserver l'Union soviétique et de sauver le système communiste, il a fini par présider à la disparition des deux.

Le monde, cependant, ne serait plus jamais le même.