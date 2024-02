Gosling, Stone et une star canine se mêlent au déjeuner des nominés aux Oscars

Les stars de "Barbie", "Oppenheimer" et d'autres films nommés aux Oscars se sont retrouvées lundi lors du déjeuner annuel des nominés, un événement festif au cours duquel les acteurs, les réalisateurs et les artistes des coulisses se sont mélangés et ont posé pour une photo de groupe.

Ryan Gosling, nommé pour son rôle de Ken dans le film "Barbie", s'est fait remarquer dans la salle de bal de l'hôtel, vêtu d'un costume lilas. Il s'est arrêté pour saluer Messi, un chien qui a joué un rôle clé dans le film "Anatomie d'une chute". Emma Stone, candidate au titre de meilleure actrice pour son rôle dans la comédie noire "Poor Things", et les stars de "Maestro", Bradley Cooper et Carey Mulligan, ont également bavardé avec des collègues et des cadres du studio. Cillian Murphy, Emily Blunt et Robert Downey Jr, tous nommés pour le drame sur la bombe atomique "Oppenheimer", se sont également frayé un chemin dans la foule. Le réalisateur Steven Spielberg, nommé en tant que producteur pour le film "Maestro", a posé pour des selfies. Outre les stars de premier plan, la foule comprenait des mixeurs de son, des costumiers et d'autres artisans. À la fin de la cérémonie, les dizaines de nominés ont été appelés sur scène pour une photo de groupe. L'ambiance était extrêmement optimiste, les nominés célébrant leurs réalisations et personne n'ayant à craindre de perdre ou de faire un discours, comme c'est le cas lors de la soirée des Oscars. "J'aimerais pouvoir mettre en bouteille l'excitation qui règne dans cette salle", a déclaré Janet Yang, présidente de l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences, l'organisme qui décerne les Oscars. Cette année, les Oscars auront lieu le 10 mars et seront diffusés en direct sur le réseau ABC de Walt Disney.