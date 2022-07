Gotabaya Rajapaksa du Sri Lanka : Un vainqueur de la guerre civile renversé par les protestations

Il a choisi de le faire en fuyant le pays.

Un fonctionnaire de l'immigration a déclaré que Rajapaksa, sa femme et deux gardes du corps ont quitté le pays par un avion de l'armée de l'air sri-lankaise aux premières heures de mercredi. Une source gouvernementale a déclaré qu'il s'était rendu à Male, la capitale des Maldives.

Après la prise d'assaut spectaculaire de la résidence officielle du président par des manifestants samedi, le président du parlement avait déclaré dans une déclaration vidéo que Rajapaksa l'avait informé qu'il quitterait le pouvoir mercredi.

Rajapaksa faisait partie de l'une des familles politiques les plus puissantes du Sri Lanka dans l'histoire du pays après l'indépendance.

Contrairement à son frère aîné Mahinda, qui a dominé la politique sri-lankaise pendant près de 20 ans en occupant les fonctions de président et de premier ministre, Gotabaya ne s'est pas destiné à une vie au gouvernement.

Il a rejoint l'armée à l'âge de 21 ans, a servi pendant deux décennies et s'est élevé au rang de lieutenant-colonel. Prenant une retraite anticipée, il a émigré aux États-Unis, où il a travaillé dans les technologies de l'information.

Gotabaya a fait son entrée en politique lorsque Mahinda est devenu président du Sri Lanka en 2005 et l'a nommé secrétaire à la défense, le chargeant de la guerre contre les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), une guérilla qui luttait pour un État indépendant dans le nord et l'est du pays.

Après 26 ans de conflit, les Tigres ont fini par reconnaître leur défaite en 2009 à la suite d'une féroce offensive gouvernementale au cours de laquelle les Nations Unies ont estimé que 40 000 civils tamouls avaient été tués au cours des derniers mois de la guerre. Le gouvernement a rétorqué que les rebelles ont gardé des milliers de civils comme boucliers humains, ce qui a aggravé le nombre de morts.

Alors que Gotabaya était considéré comme un héros de guerre par une grande partie de la majorité cinghalaise bouddhiste de l'île, d'autres l'ont accusé de crimes de guerre, notamment de meurtres, de tortures et de disparitions de critiques du gouvernement - des accusations qu'il a toujours niées.

Bien qu'il se soit retiré en 2015 lorsque Mahinda a perdu le pouvoir, les Rajapaksas, perçus comme durs face à l'extrémisme, ont pu revenir sur le devant de la scène politique après les attentats-suicides coordonnés par des militants islamistes qui ont fait plus de 250 morts le dimanche de Pâques 2019.

Mahinda ne pouvant pas se présenter en raison de la limite de deux mandats, Gotabaya est devenu le candidat évident pour représenter la famille Rajapaksa et son parti, le Sri Lanka Podujana Party, à la présidence.

PLATE-FORME DE SÉCURITÉ NATIONALE

Gotabaya a été cinglant à l'égard du gouvernement de l'époque, affirmant qu'il avait démantelé un vaste réseau de renseignements qu'il avait mis en place pendant la guerre civile.

"Ils n'ont pas donné la priorité à la sécurité nationale", a-t-il déclaré à Reuters une semaine après les attentats, en annonçant sa candidature à la présidence. "Ils parlaient de la réconciliation ethnique, puis des questions de droits de l'homme, ils parlaient des libertés individuelles."

Gotabaya a remporté le scrutin de novembre 2019 avec une large marge et a promis de représenter tous les Sri Lankais, quelle que soit leur identité ethnique et religieuse.

Sa campagne a été peu affectée par deux procès aux États-Unis qui l'ont accusé d'être impliqué dans l'enlèvement et le meurtre d'un journaliste, ainsi que d'être complice de la torture d'un homme appartenant à la communauté ethnique tamoule.

Il a qualifié ces poursuites de sans fondement.

En août 2020, son parti a porté sa majorité à deux tiers au parlement, ce qui a permis d'abroger les lois limitant le pouvoir présidentiel - notamment la limite de deux mandats.

Il a reconduit Mahinda au poste de premier ministre et a nommé un grand nombre d'autres membres de sa famille à des postes ministériels. Mais l'emprise de la famille sur le pouvoir n'a pas duré longtemps.

Frappé de plein fouet par la pandémie et les réductions d'impôts populistes, le Sri Lanka est tombé dans sa pire crise économique depuis la fin du régime colonial en 1948. Les pénuries de produits de première nécessité et l'inflation galopante ont fait descendre des milliers de personnes dans la rue au cours de mois de protestations cette année.

Mahinda a démissionné de son poste de premier ministre après qu'une foule de ses partisans a attaqué des manifestants anti-gouvernementaux le 9 mai, laissant Gotabaya une figure de plus en plus isolée, quittant rarement sa résidence alors que les troubles s'intensifiaient.

Samedi, des manifestants ont pris d'assaut la résidence de Gotabaya et ont également mis le feu à la maison du premier ministre à Colombo. Ni l'un ni l'autre n'étaient dans leurs résidences à ce moment-là. Deux sources du ministère de la défense ont déclaré que Rajapaksa avait quitté la résidence officielle vendredi en prévision de la manifestation prévue pour le week-end.