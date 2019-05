Gour Medical : 2019 05/28 PARTENARIAT AVEC PETPACE ET LANCEMENT D'UNE ETUDE CLINIQUE FIRST-IN-CLASS

GOUR MEDICAL ET PETPACE : UN PARTENARIAT ET UNE ETUDE CLINIQUE FIRST-IN-CLASS POUR EVALUER L'EFFICACITE DES SOLUTIONS WEEDLEY (CBD) SUR L'OSTEOARTHROSE ANIMALE

Paris (France), le 28 mai 2019 - GOUR MEDICAL (FR0013371507 - MLGML / Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes, annonce ce jour la signature d'un partenariat avec PETPACE, société vétérinaire spécialisée dans la santé intelligente et le monitoring des signaux vitaux des animaux de compagnie en temps réel et à distance.

GOUR MEDICAL développe et commercialise, sous la marque WEEDLEY (https://www.weedley.net ), la première gamme européenne premium de produits full spectrum qui vise le traitement de pathologies peu adressées jusqu'alors en santé animale, telles que la douleur, les inflammations, le stress, et l'anxiété. Naturelles et dépourvues d'effets psychoactifs, ces solutions majorent l'efficacité du cannabidiol grâce à l'effet d'entourage.

Fondé en 2012, PETPACE met à la disposition de nombreux acteurs de la recherche universitaire en santé animale un collier intelligent qui utilise des capteurs non invasifs pour récupérer et analyser en temps réel et à distance les signaux biométriques et physiologiques de l'animal, tels que le pouls, la température, le rythme respiratoire, le taux de variabilité cardiaque, en corrélation avec l'activité et les déplacements. L'emploi de modèles analytiques et mathématiques avancés permet d'évaluer instantanément l'état de bien-être de l'animal et de détecter d'éventuels états douloureux ou d'inconfort. Utilisé par des dizaines de services de recherche universitaire en santé animale dans le monde, il est désormais utilisé dans le cadre de nombreuses études cliniques.

L'ostéo-arthrose (OA), également connue sous le nom de maladie articulaire dégénérative (DJD - Degenerative Joint Disease), est une maladie chronique, progressive et irréversible des articulations. Douloureuse, inflammatoire, elle limite les mouvements et les déplacements d'un chien sur quatre dans le monde. La prescription courante par le corps médical d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) pour ce type de pathologies, si elle permet de limiter partiellement les symptômes, est entravée par des effets secondaires avérés (maux de tête, nausées, ulcères, hémorragies du tube digestif, réactions allergiques).

Les propriétés analgésiques et anti-inflammatoires désormais démontrées du cannabidiol (CBD), cannabinoïde le plus abondant dans le chanvre, en font une option thérapeutique attrayante pour les chiens avec OA. Publiée par l'Université Cornell (Ithaca - Etat de New York), une étude récente, menée sur une population canine atteinte d'OA portant sur la pharmacocinétique et l'efficacité clinique du CBD, a démontré que l'administration de 2 mg/kg d'huile de CBD deux fois par jour permet une réduction de la douleur et l'augmentation corrélative de l'activité en toute innocuité.

Le partenariat permet le lancement d'une étude clinique contrôlée versus placebo, dont l'objectif est d'évaluer, par l'analyse des données recueillies par le collier intelligent de PETPACE, l'efficacité des solutions GOUR MEDICAL commercialisées sous sa marque WEEDLEY sur la réduction de la douleur et l'amélioration du bien-être des canidés atteints d'OA.

Le DocteurAsaf DAGAN, DVM, Diplomate ABVP,Vétérinaire en chef de PETPACE, déclare : « Nous avons déjà validé l'utilisation de notre technologie pour la détection des douleurs liées à l'ostéoarthrose chez les chiens. Nous sommes ravis d'appliquer ces capacités à ce nouveau traitement prometteur pour la maladie ».

Le Docteur Erez HANAEL, DVM, Vétérinaire en chef de WEEDLEY, déclare : « Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des nombreuses études de haute qualité que la Société souhaite conduire pour faire avancer la connaissance de l'implication du système endocannabinoïde dans les maladies animales et démontrer l'efficacité de l'utilisation de l'huile de CBD dans leur gestion ».

Prochain rendez-vous :

Mardi 9 juillet 2019 : Activité du 1er semestre 2019 (après-bourse)

Retrouvez toutes les informations sur Gour Medical et sur Weedley :

http://www.gour-medical.com

https://www.weedley.net

À propos de Gour Medical

GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour la prise en charge des principales pathologies des animaux de compagnie. Son positionnement unique repose notamment sur l'utilisation de produits naturels à base d'extraits de chanvre et la Société est aujourd'hui le seul acteur européen de l'industrie vétérinaire coté en bourse sur ce segment. Full Spectrum, dépourvue d'effets psychoactifs, WEEDLEY, sa première gamme de solutions premium, majore l'efficacité du cannabidiol grâce à l'effet d'entourage.

Les actions GOUR MEDICAL sont éligibles au dispositif PEA-PME sous le code ISIN FR0013371507 (MLMGL).

À propos de PETPACE

PetPace a été fondée en 2012 pour apporter la tranquillité d'esprit aux propriétaires d'animaux de compagnie et prévenir les douleurs et les souffrances inutiles pour les chiens et les chats grâce à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des animaux. PetPace se spécialise dans la surveillance à distance des signes vitaux des animaux de compagnie en utilisant des méthodes analytiques avancées et des modèles d'alerte. Le collier sans fil de faible puissance de l'entreprise est équipé d'un ensemble de capteurs qui signalent des signes vitaux anormaux dans des paramètres physiologiques et comportementaux établis. Une fois qu'un signe ou un comportement anormal est détecté, un moteur analytique sophistiqué basé sur le Cloud évalue les signes et, si nécessaire, envoie une alerte immédiate concernant toute condition suspectée. Cela permet au propriétaire ou au vétérinaire de prendre des mesures préventives pour protéger la santé de l'animal. Pour plus d'informations sur la surveillance en temps réel des animaux familiers PetPace, visitezwww.petpace.com.

