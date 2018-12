Gouvernance : évolution du Conseil d’administration de Mercialys

Regulatory News:

Suite à la cession de 15% du capital de Mercialys (Paris:MERY), annoncée le 26 juillet 2018, le Groupe Casino a réduit sa représentation au Conseil d’administration de Mercialys de quatre à trois sièges.

Le Conseil d’administration de Mercialys, réuni le 12 décembre 2018, a ainsi pris acte de la démission de la Société Casino Guichard Perrachon.

Suite à cette évolution, le Conseil d’administration de Mercialys est composé de 11 administrateurs, dont 7 administrateurs indépendants, soit 63,6%. Les femmes représentent 54,5% du Conseil d’administration.

Par ailleurs, le Comité d’Audit, des Risques et du Développement Durable, ainsi que le Comité des Nominations et des Rémunérations restent présidés par des administratrices indépendantes et sont désormais composés tous deux de 75% d’administrateurs indépendants.

Enfin, le Comité des Investissements est également présidé par une administratrice indépendante. Il est composé de 2 administrateurs indépendants (soit 40%), du Président de la Société et de 2 représentants du Groupe Casino. Ceux-ci prennent part aux délibérations avec voix consultative uniquement lorsque le Comité des Investissement examine une opération impliquant le Groupe Casino.

A propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2018, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 130 baux représentant une valeur locative de 178 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2018 à 3,8 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2018 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

