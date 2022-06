Gouverneur : Les États-Unis veulent réviser le plan de tarification de la congestion de New York

En mars 2021, l'Administration fédérale des autoroutes (FHWA) du ministère américain des Transports a déclaré que le projet d'utiliser des péages pour gérer le trafic dans le centre de Manhattan ferait l'objet d'un examen environnemental accéléré, après que l'administration Trump n'y ait pas donné suite.

"Nous avons soumis nos plans à temps à Washington en février, et en mars, le gouvernement fédéral est revenu avec plus de 400 questions et domaines dans lesquels ils veulent que nous fassions des ajustements", a déclaré jeudi le gouverneur de New York. "Cela ne va probablement pas se faire maintenant parce que nous ne pouvons pas obtenir les approbations nécessaires du gouvernement fédéral."

New York veut faire payer un péage quotidien variable pour les véhicules entrant ou restant dans le "Central Business District", une zone s'étendant de la 60e rue dans le centre de Manhattan jusqu'à Battery Park, la pointe sud de Manhattan.

L'administratrice adjointe de la FHWA, Stephanie Pollack, a déclaré jeudi aux journalistes que l'agence s'efforçait de résoudre les questions.

"Nous leur avons fait part de nos commentaires il y a plusieurs mois. Nous avons obtenu une voie à suivre ou une résolution pour la quasi-totalité d'entre elles", a déclaré Mme Pollack, affirmant que l'agence travaillera "pour que cela soit fait à n'importe quel moment important" pour l'État, la ville et la Metropolitan Transportation Authority (MTA), qui gère le système de métro et les bus de la ville de New York, ainsi que ses deux lignes de trains de banlieue.

Le plan a été approuvé pour la première fois par les législateurs de l'État en avril 2019 et le projet initial devait commencer en janvier 2021.

"Nous avons besoin de plus de gens qui prennent les métros, les trains, les transports en commun dans la ville, et nous avons besoin de plus de gens qui laissent leur voiture à la maison", a déclaré Hochul jeudi. "Je m'engage à le faire".

Le MTA recevrait 80 % des frais de congestion après les coûts d'exploitation du programme, qui seraient utilisés pour améliorer les métros et les bus de la ville, et 10 % chacun iraient aux lignes de trains de banlieue de la Long Island Rail Road et de la Metro-North Railroad.

Selon la MTA, le système permettrait d'accélérer les flux de circulation et de réduire la pollution, en plus de collecter des fonds pour les transports en commun.

New York deviendrait la première grande ville américaine à suivre l'exemple de Londres, qui a commencé à prélever un péage urbain sur les véhicules circulant dans le centre-ville en 2003.

Les responsables ont déclaré que les péages annuels, estimés à 1 milliard de dollars, permettraient de financer 15 milliards de dollars de nouvelles dettes sur quatre ans pour soutenir les transports en commun.

Mme Hochul a déclaré lors d'un débat du gouverneur mardi que le gouvernement fédéral a mis "des obstacles sur la route" et que "cela va se produire au cours de l'année prochaine, quelles que soient les circonstances, mais ce n'est pas le bon moment".

La secrétaire adjointe aux Transports des États-Unis, Polly Trottenberg, a déclaré jeudi que le ministère travaillait avec New York : "Nous sommes très engagés à les aider à passer à travers le processus".