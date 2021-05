Government of Canada : Allocution d'ouverture de la vice-première ministre au Comité sénatorial permanent des finances nationales – Projet de loi C-30

Allocution d'ouverture de la vice-première ministre au Comité sénatorial permanent des finances nationales - Projet de loi C-30 De : Ministère des Finances Canada

Je vous remercie, monsieur le Président et honorables sénateurs, de m'avoir invitée à vous parler aujourd'hui du projet de loi C-30.

La pandémie a été une période difficile pour les Canadiens. Le gouvernement, dirigé par le présent parlement, a fait tout dans son pouvoir pour aider les gens et les entreprises à traverser la crise. Nous espérons pouvoir continuer à le faire, avec votre soutien.

Je tiens à saluer l'attention extraordinaire que vous avez portée à votre étude de ce projet de loi, non seulement ce comité, mais aussi les cinq autres comités sénatoriaux qui ont participé à ce travail important. Je vous remercie sincèrement.

Nous avons fait tout en notre pouvoir pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens, pour aider les entreprises à surmonter la tempête et pour positionner le Canada en vue d'une relance vigoureuse.

La bataille n'est pas encore terminée, mais il y a de la lumière au bout du tunnel.

Plus de 20 millions de Canadiens, y compris plus de 60 % des adultes, ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Des millions de doses des vaccins approuvés continuent d'être livrées aux provinces et aux territoires chaque semaine.

Le Canada s'en sortira, et le gouvernement sera là pour aider.

Honorables sénateurs, dans ce budget, il est question de création d'emplois, de croissance et de relance. Il a comme objectif d'aider les Canadiens et les entreprises canadiennes à guérir les blessures causées par la COVID et de faire en sorte que notre économie puisse se relever avec force.

Le projet de loi C-30 représente la prochaine étape cruciale de ce processus.

Nous savons que nous devons d'abord gagner la lutte contre la COVID.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi C-30 accorde un supplément d'urgence de cinq milliards de dollars aux provinces et aux territoires, soit quatre milliards par l'intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé, en vue d'aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à atténuer les pressions immédiates sur leur système de soins de santé, et un milliard supplémentaire pour soutenir la campagne de vaccination, qui est primordiale, partout au pays.

Ensuite, nous devons sortir avec force de la récession causée par la COVID. Pour ce faire, il faut reconnaître que les répercussions de la pandémie ont été inégales. Les femmes, les jeunes, les Canadiens racisés, les travailleurs à faible revenu et les petites entreprises canadiennes ont été particulièrement touchés.

Nous devons les soutenir par des investissements, dont une série d'investissements dans l'infrastructure sociale.

C'est la raison pour laquelle ce budget propose un investissement historique de 30 milliards de dollars sur cinq ans, en commençant avec plus de 2,9 milliards cette année, afin d'offrir des services d'apprentissage et de garde de jeunes enfants qui sont abordables, accessibles et de grande qualité.

En prenant cet engagement, je remercie les féministes du Québec qui ont ouvert la voie pour le reste du Canada. Je leur en suis très reconnaissante.

Nous devons mettre les jeunes Canadiens au cœur de notre relance, non seulement pour les aider individuellement à se remettre de la récession causée par la COVID, mais aussi parce que leur succès futur est essentiel à notre réussite en tant que pays.

Ce budget permettra de s'assurer qu'aucune personne gagnant 40 000 $ par année ou moins n'ait à effectuer de remboursement pour ses prêts étudiants. En outre, le plafond des paiements mensuels de prêts étudiants passera de 20 % à 10 % du revenu du ménage.

Le budget propose également des mesures visant à faciliter l'entrée des jeunes Canadiens sur le marché du travail.

Et il aiderait les petites et moyennes entreprises qui ont été durement touchées par la pandémie à se rétablir.

Le projet de loi C-30 propose d'établir le nouveau Programme d'embauche pour la relance économique du Canada.

Ce programme soutiendrait les employeurs qui continuent de subir des baisses de revenus par rapport au début de la pandémie en les aidant à assumer les coûts d'embauche de travailleurs.

De plus, le projet de loi C-30 prolongerait jusqu'au 25 septembre la Subvention salariale d'urgence du Canada, la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement.

Cela permettrait de protéger des millions d'emplois partout au pays.

Le projet de loi C-30 propose aussi d'améliorer l'accès au financement des petites entreprises, par l'élargissement de l'admissibilité et l'augmentation des limites de prêt.

Je suis convaincue que nous sommes d'accord pour dire que personne qui travaille à temps plein au Canada ne devrait vivre dans la pauvreté.

Malheureusement, c'est trop souvent le cas aujourd'hui.

Le projet de loi C-30 permettrait d'atténuer cette situation en faisant en sorte qu'environ un million de travailleurs à faible revenu supplémentaires soient admissibles au soutien offert par l'intermédiaire de l'Allocation canadienne pour les travailleurs. Cela contribuerait à sortir près de 100 000 Canadiens de la pauvreté.

En outre, afin d'appuyer plus solidement les travailleurs, le projet de loi C-30 instaurerait un salaire minimum fédéral de 15 $ l'heure.

À l'échelle du pays, 83 % des emplois perdus pendant la pandémie ont été récupérés. Même si ces progrès sont encourageants, personne n'ignore qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire.

C'est pourquoi le projet de loi C-30 aiderait les personnes qui ne peuvent toujours pas travailler à cause de la COVID, notamment en accordant jusqu'à douze semaines supplémentaires de prestations par l'intermédiaire de la Prestation canadienne de la relance économique, et quatre semaines supplémentaires pour la Prestation canadienne de la relance économique pour les proches aidants.

Ce projet de loi maintiendrait aussi un accès souple aux prestations d'assurance-emploi au cours de la prochaine année et prolongerait les prestations de maladie de l'assurance-emploi de 15 à 26 semaines de façon permanente.

Comme je l'ai indiqué au début, vous avez étudié ce projet de loi de façon exhaustive et très approfondie. J'espère de tout cœur que l'autre chambre vous le fera parvenir rapidement, de façon à ce que vous puissiez poursuivre votre travail.

Monsieur le président, il est temps de finir la lutte contre la COVID-19. Il est également temps d'investir dans un Canada meilleur, plus juste et plus équitable.

Voilà en quoi consistent le budget de 2021 et le projet de loi C-30 : un plan qui favorise l'emploi, la croissance économique et la classe moyenne. Un plan qui vise à aider les Canadiens à se rétablir, à réussir et à prospérer.

Je remercie les honorables sénateurs, encore une fois, pour leur examen de ce projet de loi. Je serai heureuse de répondre à vos questions.