Government of Dubai: La High Court of England & Wales se prononce contre la résiliation par l'entreprise portuaire de Djibouti de la joint-venture constituée avec DP world



07-Sep-2018





Communiqué de presse La High Court of England & Wales se prononce contre la résiliation par l'entreprise portuaire de Djibouti de la joint-venture constituée avec DP world L'entreprise portuaire se voit également interdire le remplacement des directeurs de DP World au sein de la joint-venture Gouvernement de Dubaï, Bureau des médias - Le 5 septembre 2018 : La Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles a rendu une ordonnance interdisant à l'entreprise portuaire de Djibouti, Port de Djibouti S.A. (PDSA), de traiter son accord de joint-venture entre actionnaires passé avec l'exploitant portuaire mondial DP World, comme résilié. La Haute Cour a également interdit le retrait par PDSA des directeurs de la joint-venture Doraleh Container Terminal (DCT), qui ont été nommés par DP World en vertu de cet accord. PDSA est tenue de ne pas interférer dans la gestion de DCT jusqu'à nouvel ordre de la Cour, ou jusqu'à la résolution du litige via une instance d'arbitrage établie à Londres. PDSA est détenue en majorité par le gouvernement de Djibouti et son PDG est le président de l'Autorité des Ports et Zones Franches de Djibouti. China Merchants, une entreprise basée à Hong Kong, est l'actionnaire minoritaire de PDSA. L'ordonnance de la Haute Cour fait suite à la tentative illégale de résiliation par PDSA de l'accord de joint-venture passé avec DP World, et la convocation par PDSA d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 9 septembre visant le remplacement des directeurs de la joint-venture DCT nommés par DP World. Il s'agit de la troisième décision de justice en lien avec le Doraleh Container Terminal, inscrite dans la lignée de deux décisions préalables prononcées par la London Court of International Arbitration (LCIA) [instance d'arbitrage internationale de Londres], toutes ces décisions ayant été rendues en faveur de DP World. La nouvelle décision reconnaît que le contrôle de gestion de l'entreprise est entre les mains de DP World, conformément aux contrats juridiquement contraignants des parties, et ce malgré le fait que PDSA soit l'actionnaire majoritaire de la joint-venture DCT. La nouvelle décision contre PDSA, prononcée par la Cour sans la participation de PDSA, indique clairement que PDSA : - ne peut pas agir comme si l'accord de joint-venture avec DP World avait été résilié - ne peut pas nommer de nouveaux directeurs ou retirer les directeurs nommés par DP World sans le consentement de cette dernière - ne peut pas forcer la joint-venture DCT à agir sur les « questions réservées » [Reserved Matters] sans le consentement de DP World - ne peut pas ordonner, ou forcer DCT à ordonner, à la Standard Chartered Bank de Londres de transférer les fonds au Djibouti Si PDSA ne se conforme pas à l'ordonnance de la Cour et cherche à remplacer, le 9 septembre, les directeurs de DCT nommés par DP World, elle sera passible de poursuite pour outrage au tribunal, ou bien passible d'amende ou de saisie de ses avoirs, et ses directeurs risquent la prison. La Cour a ordonné à PDSA de présenter sa défense à l'occasion d'une audience qui sera tenue le 14 septembre. Entre temps, DP World va avertir la Standard Chartered Bank afin que celle-ci rejette tout ordre qu'elle est susceptible de recevoir à la suite de l'assemblée du 9 septembre. China Merchants, à qui la direction opérationnelle de la zone franche de Djibouti a été confiée en violation des droits d'exclusivité de DP World, sera elle-aussi informée, en raison de sa qualité d'actionnaire minoritaire dans PDSA.



