Government of French Republic Prime Minister : Agenda prévisionnel du lundi 24 février 2020 au jeudi 27 février 2020

Lundi 24 février 2020

Déplacement au Salon International de l'AgricultureParis - Porte de Versailles

13h00 Déjeuner avec le Président de la République

Palais de l'Élysée

Mardi 25 février 2020

Petit déjeuner de la majoritéHôtel de Matignon

10h00 Entretien avec Mme Élisabeth BORNE, ministre de la Transition Écologique et Solidaire et Mme Brune POIRSON, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition Écologique et Solidaire

Hôtel de Matignon

11h00 Réunion de groupe LREM

Assemblée nationale

15h00 Questions d'actualité au Gouvernement

Assemblée nationale

18h30 Entretien avec M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'Économie et des Finances et Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances

Hôtel de Matignon

Mercredi 26 février 2020

Entretien avec le Président de la RépubliquePalais de l'Élysée

09h00 Conseil restreint de Défense et de Sécurité

Palais de l'Élysée

10h00 Conseil des ministres

Palais de l'Élysée

15h00 Questions d'actualité au Gouvernement

Sénat

16h30 Point de situation sur le Covid-19

Hôtel de Matignon

Jeudi 27 février 2020

Entretien avec M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des Affaires ÉtrangèresHôtel de Matignon

11h00 Inauguration de l'Institut de l'audition

Paris, 12ème