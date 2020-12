Government of French Republic Prime Minister : Conférence nationale de l'immobilier public

de M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance,

Le Premier ministre présidera lundi 14 décembre la Conférence nationale de l'immobilier public stratégique en présence notamment du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement et du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics. D'autres membres du Gouvernement seront également présents en visioconférence.

Le Premier ministre annoncera à l'issue de cette conférence les résultats de l'appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics de l'État, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante.

Cet investissement majeur de 2,7 Mds€, prévu dans le cadre de France Relance, vise à préparer l'avenir en investissant dans les territoires en faveur de l'économie locale, de la jeunesse et de la transition écologique. Ces projets doivent permettre l'accélération de la transition énergétique et environnementale alors que les bâtiments sont responsables aujourd'hui du quart des émissions de gaz à effet de serre en France et que l'immobilier de l'État représente un parc d'une ampleur exceptionnelle, réparti sur l'ensemble des territoires.

