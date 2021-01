Government of French Republic Prime Minister : En route vers Stellantis, quatrième groupe automobile mondial

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et Stefano Patuanelli, ministre du Développement économique de la République italienne, saluent la fusion des deux constructeurs automobiles Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobiles N.V

L'opération aboutira à la création du quatrième groupe automobile au monde et du deuxième groupe en Europe.

La nouvelle entité Stellantis s'appuiera sur la présence des deux constructeurs dans le monde entier, en particulier en Europe et en Amérique du Sud et du Nord, mais également en Asie et en Afrique.

Avec son emprunte industrielle solide en Europe,

Grâce à la mise en commun des capacités d'innovation des deux constructeurs, ce champion européen contribuera pleinement à la transition écologique, qui est au centre de la stratégie de croissance économique et de relance des deux pays. Les gouvernements français et italien veilleront également à ce que Stellantis contribue également à l'emploi industriel en Italie et en France.