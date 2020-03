Government of French Republic Prime Minister : Le Gouvernement et les acteurs économiques se mobilisent pour faire face à la crise sanitaire et au confinement

La situation sanitaire sans précédent que connaît la France provoque une situation économique également sans précédent.

Le Premier ministre, Édouard PHILIPPE, accompagné de M. Olivier VÉRAN, M. Bruno LE MAIRE, Mme Muriel PÉNICAUD, M. Gérald DARMANIN, M. Didier GUILLAUME, Mme Sibeth NDIAYE, M. Jean-Baptiste DJEBBARI et Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, a rassemblé ce matin les acteurs économiques (MEDEF, ACPME, U2P, FNSEA, ANIA, France Industrie, France Logistique, FCD, UIMM) afin de les remercier pour leur forte mobilisation en cette période et pour faire le point sur la crise sanitaire et économique en cours.

Ils ont tout d'abord passé en revue la bonne mise en œuvre des mesures annoncées afin de s'assurer qu'elles répondent efficacement aux besoins d'urgences des entreprises.

Ils ont ensuite échangé sur les modalités avec lesquelles les entreprises pouvaient répondre aux enjeux de la crise sanitaire et aux préoccupations principales des citoyens. L'échange a permis de confirmer qu'en dépit de certaines difficultés liées à la baisse d'activité de certaines industries ou à des tensions dans certaines professions, les chaînes d'approvisionnement alimentaire, de logistique et de distribution fonctionnent aujourd'hui efficacement.

Enfin, un point a été fait sur le fonctionnement de l'outil industriel et sur la mobilisation de l'industrie française au service de notre dispositif sanitaire. L'échange a mis en avant la mobilisation exceptionnelle des acteurs économiques pour produire des masques, gels, respirateurs et médicaments, ainsi que la bonne adaptation des différentes filières et secteurs industriels pour maintenir leurs activités et continuer à produire en période de confinement.

Le Premier ministre a constaté la mise en œuvre effective des mesures de soutien et insisté sur la vigilance du Gouvernement sur l'évolution de la situation économique. Il a rappelé l'importance du bon fonctionnement de l'activité économique pour répondre aux besoins des citoyens et à la crise sanitaire et a invité les acteurs économiques à répondre collectivement, dans chaque branche ou filière, et en accord avec les principes sanitaires en vigueur, aux enjeux du moment, y compris en augmentant leur capacité d'acquisition de masques.

Le Gouvernement maintient sa forte volonté d'accompagner les entreprises et les filières industrielles afin de faire bloc face à la crise économique en cours.