Government of French Republic Prime Minister : Rapport du président de la Cour des comptes, Didier Migaud

Le Premier ministre, Edouard Philippe, reçoit aujourd'hui du président de la Cour des comptes, Didier Migaud, le rapport qu'il a demandé à la Cour le 9 mai dernier, pour mesurer la fraude fiscale et sociale dans le pays et évaluer l'efficacité de la lutte contre la fraude. La mission conduite par la Cour ces derniers mois fait suite à l'annonce du Président de la République, Emmanuel Macron, le 25 avril dernier, d'une revue indépendante sur ces sujets, en vue, le cas échéant, de renforcer encore les outils pour détecter et combattre la fraude et l'injustice fiscale et sociale qu'elle entraîne.

Le Gouvernement, en particulier M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et Mme Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est pleinement mobilisé dans cette bataille. La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a constitué à cet égard une avancée majeure : création d'un nouveau service de police fiscale, levée du « verrou de Bercy », publication des sanctions pour les entreprises fraudeuses, sanctions pour les intermédiaires complices, contre-mesures à l'égard des pays appartenant à la liste européenne des paradis fiscaux, extension du plaider-coupable et de la convention judiciaire d'intérêt public à la fraude fiscale.

Ces mesures ont permis à l'Etat d'encaisser 5,6 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2019, contre 4 milliards d'euros sur la même période en 2018. La France œuvre en outre, en Europe et à l'international, pour changer les règles. Grâce à son action, l'obligation de déclaration préalable des montages d'optimisation fiscale transfrontalière sera bientôt en vigueur, et un accord est activement recherché à l'OCDE pour mieux taxer les multinationales, notamment les géants du numérique.

En matière sociale, les URSSAF ont procédé en 2018 à un total de redressement de 641 M€ en matière de lutte contre le travail dissimulé, ce qui représente une augmentation de près de 20 % par rapport à l'année 2017.

La Cour formule des préconisations d'amélioration que le Gouvernement a déjà entreprises ou entend suivre :