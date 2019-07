Government of French Republic Prime Minister : Rapport sur la création d'un système universel de retraite

Le Premier ministre a reçu ce matin en présence de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès BUZYN le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul DELEVOYE pour la remise de son rapport portant sur la création d'un système universel de retraite.

Le Premier ministre a remercié le Haut-commissaire pour la richesse et la densité de ce travail issu d'une longue phase de concertations avec les organisations syndicales et patronales, mais également d'ateliers citoyens et de consultations publiques.

Le Premier ministre confirme l'engagement du Gouvernement à construire un nouveau système de retraite, plus juste et plus lisible pour tous nos concitoyens. Un système qui préserve un haut niveau de solidarité. Un système qui accompagne mieux les transitions professionnelles. Un système financièrement à l'équilibre à l'horizon 2025, pour redonner confiance aux Français dans sa pérennité et garantir un niveau de retraite suffisant pour les générations futures.

Il souligne son attachement à ce que cette réforme soit conduite selon la méthode voulue par le Président de la République pour l'acte 2 du quinquennat, fondée sur la concertation des élus, des corps intermédiaires et de l'ensemble des Français. Il a ainsi demandé à Agnès BUZYN et Jean-Paul DELEVOYE d'engager dès la semaine prochaine une première phase d'écoute des réactions des organisations syndicales et patronales sur les préconisations du Haut-commissaire. Celui-ci sera par ailleurs auditionné par l'Assemblée nationale le 24 juillet.

A l'issue de cette séquence, le Premier ministre tirera les enseignements de cette première série de réunions bilatérales. Il précisera également le calendrier et la méthode de concertation et de préparation du projet de loi mettant en œuvre cette grande réforme sociale.

