Le Premier ministre a confié en juin dernier à Mme Christine CLOAREC-LE NABOUR, députée d'Ille-et-Vilaine, et à M. Julien DAMON, économiste spécialiste des questions de pauvreté le soin de conduire une mission relative au « versement de la juste prestation », et à Mme Claire PITOLLAT, députée des Bouches-du-Rhône, et à M. Mathieu KLEIN, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, une mission sur « l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ». L'objectif de la mission sur la « juste prestation » est de répondre aux questions des recours abusifs et des recours insuffisants, en traitant conjointement les grands problèmes du non-recours, des indus et des fraudes aux prestations sociales. L'enjeu est de moderniser notre système de délivrance des prestations afin de réduire les très nombreuses erreurs constatées chaque année. La finalité est double : mieux lutter contre la pauvreté tout en maîtrisant davantage les dépenses publiques. L'objectif de la mission sur « l'accompagnement des bénéficiaires du RSA » est de poser un diagnostic sur les raisons de l'échec de notre système et de formuler des propositions pour améliorer la politique d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. L'enjeu est de miser sur l'investissement social et la prévention de la pauvreté, afin de faire du travail, et de l'accès à un emploi digne et durable, un fondement solide de notre société. A l'issue de trois mois de travail, et de nombreuses rencontres avec les acteurs associatifs, les acteurs économiques, les différents acteurs publics en charge de ces politiques publiques, les deux missions ont remis ce jour leurs rapports au Premier ministre avec Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, et M. Muriel PENICAUD, ministre du Travail. De très grande qualité, ces rapports alimenteront la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui sera présentée par le Président de la République le 13 septembre prochain.

Consultez le rapport de Claire PITOLLAT et Mathieu KLEIN sur 'l'accompagnement des bénéficiaires du RSA'

Consultez le rapport de Christine CLOAREC-LE NABOUR et Julien DAMON sur 'la juste prestation pour des prestations et un accompagnement ajustés'

