Government of French Republic Prime Minister : Signature de l'accord relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières

La loi de programmation pour la recherche représente un investissement massif et inédit dans la recherche française avec 25 milliards d'euros réinvestis sur 10 ans. Elle vise en particulier à renforcer l'attractivité des métiers scientifiques, notamment via une revalorisation historique pour toutes les femmes et les hommes qui font la force de la recherche française.

Les enjeux liés aux carrières et aux revalorisations ont fait l'objet d'un travail spécifique avec les organisations syndicales depuis novembre 2019, signe d'un dialogue social ouvert et constructif. Un accord relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières sera signé le lundi 12 octobre 2020 par le SNPTES, le Sgen-CFDT, l'UNSA, ainsi que par le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, l'INRIA et la CPU, en présence du Premier ministre et de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il s'agit du premier accord syndical à l'échelle nationale conclu en matière de recherche et d'enseignement supérieur.

