Government of French Republic Prime Minister : 1100 - Discours de Bruno Le Maire lors de la discussion générale du PLFR 2021 à l'Assemblée nationale - 11 juin 2021

Je tiens à dire que le seul obstacle sur le chemin du retour à la croissance, c'est le retour de la pandémie, et donc je voudrais profiter de cette tribune et de ce débat pour appeler chacun au respect des gestes barrières, au sens des responsabilités et à la vaccination. Seule la vaccination collective nous garantira et nous prémunira contre tout risque de retour de l'épidémie à la rentrée 2021, et garantira par conséquent la force de la croissance française et la création d'emplois qui va avec.

Cette estimation pourrait être considérée comme prudente au regard des autres évaluations des instituts comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de la Commission européenne, qui nous placent respectivement à 5,8 % et 5,7 % pour 2021. Cette prudence correspond à la stratégie que nous avons toujours adoptée depuis le début de cette crise, rester réaliste et faire le maximum pour obtenir les meilleurs résultats.

Ces chiffres valident a posteriori la stratégie qui était celle du président de la République et du Gouvernement soutenir massivement l'économie, protéger les entreprises, accompagner les salariés pour ne pas avoir de perte de compétences, pas de perte de qualifications, pas de vagues de faillites pendant la crise la plus grave qu'ait connue la France depuis 1929.

Les indicateurs dont nous disposons montrent que nous sommes dans la bonne voie. La croissance est de retour, l'investissement est en progression ininterrompue depuis trois trimestres en France. La consommation a fortement redémarré depuis la réouverture des commerces et des restaurants, puisque les dépenses par carte bleue dans les commerces physiques ont fortement rebondi depuis début mai et sont à +15 % de leur niveau pendant la même période en 2019. Quant à la confiance des entrepreneurs, elle est au plus haut depuis le début de la crise.

Nous sortons du « quoi qu'il en coûte ». Nous ne sommes pas encore revenus tout à fait à la normale. Nous devons donc continuer à accompagner certains secteurs de l'économie française, mais notre ambition est un retour à la normale le plus rapide possible de tous les secteurs de l'économie française.

L'activité partielle sera maintenue et sera elle aussi dans cette prise en charge dégressive sur les mois de juin, juillet et août.

L'objectif, il est très simple, c'est que ces secteurs embauchent massivement le plus rapidement possible en disposant de cette aide de 15 % de prise en charge des cotisations salariales pour l'ensemble de la masse salariale.

Ce fonds de solidarité sera accessible à toutes les entreprises de ce secteur, quel que soit leur niveau de pertes de chiffre d'affaires, alors qu'auparavant, il fallait au minimum avoir perdu 50 % de chiffre d'affaires. La prise en charge sera dégressive. Nous prendrons en charge 40 % des pertes par rapport au chiffre d'affaires de 2019 en juin, 30 % en juillet, 20 % au mois d'août et nous nous reverrons à la fin de l'été pour faire le bilan de ces mesures et regarder quelles sont les décisions à prendre. Nous allons maintenir globalement une prise en charge des cotisations salariales à hauteur de 15 % de la masse salariale, cette fois-ci de manière continue pour les mois de juin, juillet et août.

Nous avons décidé, avec le président de la République et le Premier ministre, de maintenir un certain nombre de mesures d'accompagnement qui vont aller en décroissant au fil des mois qui viennent jusqu'à la fin du mois d'août, de façon à accompagner ces secteurs et éviter toute brutalité dans la transition économique.

Le premier défi, c'est d'accompagner les secteurs qui redémarrent et qui ont des dépenses liées au redémarrage de leur activité, qui doivent acheter des fournitures, qui doivent embaucher de nouveaux salariés, qui doivent en former certains.

Pourquoi avons-nous cette difficulté sur l'approvisionnement en matières premières ? C'est très simple. Il y a eu moins de production de matière première pendant la crise et il y a beaucoup plus de demandes qu'attendu en sortie de crise, étant donné la force du redémarrage qui oblige l'ensemble des organisations internationales à réviser leurs prévisions de croissance à la hausse depuis quelques semaines. Nous veillerons donc, pour les contrats de commandes publiques, à ne pas appliquer de pénalités de retard lorsque les retards sont liés aux pénuries d'approvisionnement.

J'étais en Alsace il y a quelques jours. J'ai pu échanger avec des chefs d'entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'hôtellerie, de la restauration, et ils ont tous eu un seul message « Nous n'arrivons pas à recruter et nous avons un problème de coût des matières premières et d'approvisionnement en matières premières ». C'est aujourd'hui un des facteurs qui fragilisent le plus le redémarrage, qui met le plus en un certain nombre de chefs d'entreprises de différents secteurs et qui suscitent le plus d'inquiétude du monde économique.

Ce plan prévoit également un fonds de transition de 3 milliards d'euros pour les plus grandes entreprises et entreprises intermédiaires pour soutenir en prêts et en quasi fonds propres les entreprises qui rencontrent des besoins de financement en sortie de crise. Cela figure également dans le projet de loi de finances rectificative qui est soumis à votre approbation.

Ce plan d'accompagnement des entreprises repose sur un outil totalement novateur et unique au monde pour repérer les entreprises en difficulté. Toutes les données les plus sensibles sur l'activité des entreprises dont disposent la Direction générale des entreprises, la Direction générale des finances publiques, les Urssaf et la Banque de France, seront pour la première fois fusionnées dans un modèle prédictif utilisant les algorithmes d'intelligence artificielle. Cela nous permettra ensuite d'alerter les entreprises pour les accompagner dans leur redressement. Je tiens à préciser qu'évidemment, ces données resteront strictement confidentielles.

Le deuxième enjeu, c'est de prévenir les risques de faillite. Ces risques de faillite, ils concernent des entreprises fragilisées, mais viables. Autant, chacun peut concevoir que des entreprises disparaissent parce qu'elles ne sont pas viables, elles n'ont pas fait les bons choix économiques et n'ont pas adopté la bonne stratégie, autant nous refusons que des entreprises viables, mais fragilisées par des mois et des mois de crise, elles, disparaissent en sortie de crise. Nous avons donc présenté avec le Garde des Sceaux un plan d'accompagnement des entreprises.

Ce sera un des grands défis des années qui viennent. Mieux accompagner les salariés pour qu'ils acquièrent les formations qui leur donneront accès aux emplois qui se développent pour les protéger contre les disparitions d'emplois dans d'autres secteurs qui, eux, sont fragilisés. Cela n'est pas une chose que la France fait facilement. C'est un des défis que nous avons devant nous. Il me paraît tout à fait essentiel d'accompagner tous ceux qui sont dans des secteurs difficiles ou qui sont au chômage vers des métiers d'avenir.

Au-delà de ces défis immédiats qui nous occupent dans le projet de loi de finances rectificative, nous avons aussi des défis de long terme en sortie de crise. J'en vois au moins trois.

Le premier, c'est la lutte contre les inégalités. Nous ne voulons pas que sorte de cette crise économique un modèle économique moins juste que celui que nous avions auparavant. Nous voulons au contraire qu'il permette de lutter davantage contre les inégalités et remette de la justice au cœur de notre modèle économique.

Nous avons donc décidé de prolonger et de renforcer dans ce projet de loi de finances rectificative les dispositifs d'accompagnement qui permettent de soutenir les plus fragiles. L'activité partielle, pour plus de 6,4 milliards d'euros, est un moyen de soutenir ceux qui ont le plus de difficultés en matière d'emploi. Nous avons reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui peut atteindre jusqu'à 2 000 euros par salarié. Nous avons maintenu l'ensemble des dispositifs de soutien qui étaient prévus auparavant pour les salariés les plus modestes.

Cette conception de notre modèle économique, elle, passe aussi par plus de justice au niveau international et par le combat que nous menons avec le président de la République, avec cette majorité depuis maintenant quatre ans, en payant le prix fort pour la mise en place d'une fiscalité internationale du XXIème siècle plus juste et plus efficace. Nous avons été entendus et nous avons eu gain de cause à Londres il y a quelques jours au G7 des ministres des Finances.

Je veux dire à quel point ce combat lancé par le président de la République en 2017 est le combat de tous les Français, que les Français ont payé le prix fort parce que c'est nous devant le refus d'un certain nombre de pays européens de mettre en place une fiscalité des géants du digital qui avons avec votre soutien mis en place une taxation nationale des géants du digital qui rapporte près de 400 millions d'euros par an, qui nous a amené aussi à être victime de sanctions de la part de l'administration TRUMP et de l'administration américaine.

Ce succès est le succès de la nation française tout entière et le succès des Français qui ont payé le prix fort pour y parvenir. Nous avons franchi donc ce cap au G7 Finances. Le texte est désormais en cours d'examen au niveau des chefs d'État. Il va arriver au G20 au début du mois de juillet, puis il devra faire l'objet d'un accord global à l'OCDE, incluant les autres grandes nations et les autres grands continents au premier rang desquels la Chine.

Les défis restent très importants devant nous et je veux dire à quel point nous voulons et nous continuons à nous battre pour un accord ambitieux. Il n'est pas question pour la France de réduire ses ambitions en matière de fiscalité internationale. Nous sommes ambitieux sur le champ d'application de cette fiscalité internationale.

Nous voulons que tous les géants du numérique sans exception, y compris Amazon, soient inclus dans le champ de la taxation digitale. Nous voulons que sur l'imposition minimum à l'impôt sur les sociétés, le taux d'imposition soit le plus élevé possible, si possible au-dessus des 15 % qui ont été retenus comme point de départ au G7 Finances.

5/7

Seul le prononcé fait foi