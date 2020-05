Government of Grand Duchy of Luxembourg : Échanges entre le gouvernement et les partenaires sociaux concernant les mesures visant à soutenir l'économie et favoriser la relance dans le cadre de la sortie progressive de la crise COVID-19

En ce jour, le gouvernement, représenté par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, les Vice-Premier ministres, Dan Kersch et François Bausch, ainsi que les ministres Pierre Gramegna, Corinne Cahen, Romain Schneider, Lex Delles et Franz Fayot, s'est réuni avec les partenaires sociaux pour faire le point sur les mesures entreprises jusqu'à présent pour limiter la propagation du COVID-19 dans la société, ainsi que sur les dégâts collatéraux liés directement et indirectement au virus, touchant les citoyens et les entreprises au quotidien.

Ceci fut un échange et un dialogue important sur la situation économique et sociale actuelle, y compris les évolutions sur le marché du travail et de l'emploi. Les discussions ont notamment porté sur les diverses pistes en vue de la relance économique sur le moyen et long terme. 'Nous travaillons actuellement sur un plan visant à relancer, voire renforcer, notre économie - et par conséquent également l'emploi. Il était donc important pour le gouvernement d'être à l'écoute de nos partenaires, d'entendre leurs préoccupations et inquiétudes face à l'avenir, ainsi que leurs propositions et conseils concrets ', a noté le Premier ministre suite à ces échanges 'ouverts, honnêtes et constructifs'. Du côté des partenaires sociaux, ont participé à ces échanges les représentants de l'OGBL, du LCGB, de la CGFP et de l'UEL. Communiqué par le ministère d'État