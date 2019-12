Government of Grand Duchy of Luxembourg : Étienne Schneider en visite de travail à Varsovie

Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, sera en visite de travail à Varsovie le 5 décembre 2019 où il assistera à l'ouverture de la 'Deuxième Conférence Economique Luxembourg-Pologne' sur le sujet 'Luxembourg-Poland Partnership in Space Business'. Cette manifestation se tiendra à l'Ambassade du Luxembourg à Varsovie en présence de la ministre polonaise du Développement économique, Jadwiga Emilewicz. L'événement est co-organisée par les Chambres de commerce bilatérales Luxembourg-Poland Chamber of Commerce (LPCC) et Poland-Luxembourg Chamber of Commerce (PLIG) ainsi que par les ambassades du Luxembourg à Varsovie et de Pologne à Luxembourg.

L'objectif de la conférence est de renforcer la coopération entre le Luxembourg et la Pologne dans le domaine spatial sur base du Memorandum of Understanding relatif à l'exploration pacifique et durable des ressources spatiales, signé par les ministres Schneider et Emilewicz en septembre 2018. La participation des deux ministres à cette conférence sera suivie par une réunion de travail dédiée aux relations économiques bilatérales, à la coopération spatiale Luxembourg-Pologne ainsi qu'à d'autres sujets d'intérêt mutuel de l'actualité européenne et internationale.

Communiqué par le ministère de l'Économie