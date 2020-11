Government of Grand Duchy of Luxembourg : Franz Fayot à la réunion à haut niveau du Comité d'aide au développement de l'OCDE

Le 10 novembre 2020, Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, a participé à la réunion à haut niveau du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui s'est tenue sous forme d'une visioconférence.

Ces réunions ont habituellement lieu tous les deux ans. Les ministres de la Coopération, les responsables d'organismes d'aide et les conseillers de haut rang des pays membres de l'OCDE s'y retrouvent pour convenir des orientations stratégiques du CAD, faire le point sur la performance et l'efficacité des politiques des pays membres, et débattre de problèmes exigeant une action collective cohérente.

L'édition 2020 était dédiée au thème du financement pour un développement soutenable et à l'efficacité du développement et de la reconstruction (Building Back Better and Greener). C'est plus particulièrement sur cette dernière thématique qu'a porté l'intervention du ministre Fayot. Il a ainsi souligné l'importance de moyens de financement innovants pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), dont l'égalité des genres. Par ailleurs, il a rappelé que, pour garantir l'impact de l'APD, il est primordial de continuer les partenariats multisectoriels, tout en renforçant les dimensions 'digitalisation' et 'environnement/climat'. Dans ce contexte, il a relevé le nouveau Programme indicatif de coopération récemment signé avec la Cabo Verde, le premier à associer à la coopération au développement le changement climatique et l'énergie durable. Enfin, il a confirmé l'intention du gouvernement luxembourgeois de maintenir son taux d'aide publique au développement (APD) au niveau de 1% du RNB.

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire