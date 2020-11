Government of Grand Duchy of Luxembourg : Henri Kox a participé au premier Forum Schengen

Le 30 novembre 2020, le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, a participé au premier Forum Schengen, organisé en format visioconférence par la Commission européenne. Cette première réunion en son genre a rassemblé les ministres chargés des affaires intérieures, des membres du Parlement européen ainsi que de la Commission européenne.

L'idée de cette discussion a été de poser les jalons en vue d'œuvrer vers le plein fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission ayant annoncé vouloir présenter une nouvelle stratégie Schengen en automne 2021. Cette stratégie concernera principalement une réforme du code frontières Schengen et du mécanisme d'évaluation de l'application de l'acquis de Schengen.

Il a notamment été question des avancées remarquables, mais aussi des défis existants afin de rendre Schengen plus efficace et plus résilient face à des menaces telles que celles posées par la pandémie de COVID-19 ayant mené à la fermeture de nombreuses frontières au sein même de Schengen. Que ce soit en matière de coopération policière, de gestion des frontières extérieures ou de la migration voire de crises sanitaires, ce forum constitue le point de départ des consultations de la Commission avec les États membres et le Parlement européen dans le but d'une réforme du fonctionnement de Schengen.

Tout en se disant disposé à accompagner les efforts de la Commission vers un espace Schengen plus fort et plus résilient, le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, a souligné que le Schengen que nous devons garantir doit être basé sur le principe que la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures demeure en tout état de cause une mesure temporaire de dernier ressort. Ainsi, 'un bon fonctionnement de l'espace Schengen présuppose avant tout la pleine mise en œuvre et utilisation des systèmes d'information en toute conformité avec nos droits fondamentaux, un cadre performant pour la coopération policière ainsi qu'un contrôle efficace à nos frontières extérieures'.

En effet, le ministre Kox a encore mis l'accent sur le fait que notre espace commun de libre circulation constitue notre force et unicité. Malgré les difficultés rencontrées cette année, 2020 est aussi le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur des accords de Schengen. Par conséquent, il ne faut pas oublier que le rêve audacieux de nos prédécesseurs est devenu une réalité qu'il nous revient de préserver à tout prix.

