Government of Grand Duchy of Luxembourg : Henri Kox s'est félicité des progrès réalisés à nos frontières au cours de la dernière semaine

Le ministre délégué à la Sécurité intérieure, Henri Kox, a participé ce vendredi 15 mai 2020 à la réunion, par vidéoconférence, des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne dans le contexte du COVID-19.

Lors de la réunion du 15 mai 2020, les discussions ont porté sur les prochaines étapes de l'approche progressive et coordonnée pour le rétablissement de la liberté de circulation et la levée des contrôles aux frontières intérieures, telle que définie dans la communication de la Commission du 13 mai 2020.

Le ministre Kox a remercié la Commission pour le travail considérable qu'elle a accompli dans le domaine des frontières, des transports et du tourisme. Il a rappelé les progrès réalisés sur le terrain au cours des derniers mois pour augmenter la mobilité, notamment grâce aux mesures relatives aux 'green lanes' (corridors verts) et pour les travailleurs transfrontaliers. La Commission a en effet un rôle central à jouer en ce qui concerne la protection du système Schengen et du marché unique. Par ailleurs, la coopération bilatérale entre pays voisins s'est considérablement renforcée et le ministre Kox s'est félicité des progrès réalisés à nos frontières au cours de la dernière semaine. Il a dans ce contexte rappelé que les images publiées dans la presse lors des contrôles aux frontières effectués à Schengen le jour de l'Europe ont été un signal désastreux envers nos concitoyens.

Concernant la levée progressive des contrôles aux frontières intérieures, Henri Kox a rappelé que le Luxembourg appuie pleinement le besoin urgent de lever les contrôles frontaliers puisque le Luxembourg est l'un des rares pays qui n'a jamais fermé ses frontières à ses pays voisins. Le modèle luxembourgeois est donc la preuve qu'il est possible de maintenir les frontières ouvertes tout en contrôlant la propagation du virus.

Le Luxembourg salue l'accent mis par la Commission sur le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité des personnes concernées. De plus, il accepte le principe de similarité des mesures des deux côtés de la frontière. Le Luxembourg a par ailleurs encore des questions ouvertes sur l'utilisation du traçage numérique des contacts, l'interopérabilité des systèmes dans une situation transfrontalière - en particulier dans une économie aussi ouverte que la nôtre - et les questions de protection des données.

Henri Kox a également lancé un appel à avoir un débat ouvert sur les critères proposés par la Commission en espérant que ces critères ne seront pas utilisés par certains pour justifier le maintien des contrôles à la frontière, ou pour les utiliser comme prétexte pour vérifier la raison d'un passage à la frontière. Selon le ministre, nous devons davantage mettre l'accent sur le rétablissement de l'intégrité de l'espace Schengen dans son ensemble.

Finalement, Henri Kox a espéré que la prochaine saison estivale ne sera pas perdue pour le secteur européen du tourisme et attend de plus amples informations de la Commission et de l'ECDC sur la situation dans les différents pays de destination et les éventuelles restrictions en matière de voyages.

Communiqué par le ministère de la Sécurité intérieure