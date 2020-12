Government of Grand Duchy of Luxembourg : Jean Asselborn a participé à la 23ème réunion ministérielle entre l'Union européenne et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (UE-ANASE)

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé ce 1er décembre 2020 par vidéoconférence à la 23ème réunion ministérielle entre l'Union européenne et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE, en anglais ASEAN).

Cette réunion a été co-présidée par le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Dr. Vivian Balakrishnan. Elle a rassemblé les 27 Etats membres de l'Union européenne et les 10 pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui ont ainsi pu faire le point sur la coopération entre l'UE et l'ANASE en explorant des pistes pour la renforcer dans les domaines de la connectivité, de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et du développement durable.

La réunion a été marquée par l'annonce de la décision de porter les relations entre l'UE et l'ANASE au niveau d'un partenariat stratégique. Ce rehaussement des relations permettra aux deux régions de coopérer encore plus étroitement et d'œuvrer ensemble au renforcement du multilatéralisme et de l'ordre international basé sur des règles.

Dans son intervention, le ministre Asselborn a salué l'adoption de la déclaration UE-ANASE sur la connectivité, en soulignant que la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers une économie digitale. Des pays archipélagiques comme l'Indonésie ou les Philippines ont reconnu la nécessité de transformer leur économie à travers la communication par satellites. Le manque d'accès à l'infrastructure à large bande dans certains pays continue cependant de poser de grands problèmes dans le contexte de la pandémie, surtout dans les secteurs de l'éducation et du travail. Le chef de la diplomatie luxembourgeoise a relevé la nécessité d'améliorer l'accès au marché de l'ANASE pour tous les opérateurs de satellites souhaitant offrir leurs services en vue de contribuer au développement de la connectivité digitale.

Dans le contexte d'une reprise économique durable post-COVID, le Luxembourg offre une plateforme permettant aux pays désireux de réussir la transition verte de bénéficier de son expertise dans le domaine de la finance verte et durable. Le ministre Asselborn a salué la décision de la Thaïlande de coter sa première obligation durable à la bourse verte du Luxembourg, le Luxembourg Green Exchange.

Un accord global de transport aérien entre l'UE et l'ANASE est en négociation depuis 2016. La conclusion d'un tel accord permettrait aux deux régions de développer et de diversifier leurs marchés. Le ministre Asselborn a exprimé son souhait que les négociations puissent bientôt être conclues en vue de la signature de l'accord. Cela permettra d'accélérer les échanges commerciaux et de faciliter le transport d'équipements médicaux. Dans ce contexte, Jean Asselborn a mentionné la valeur ajoutée que peut apporter une société comme Cargolux, en attirant l'attention de ses partenaires sur le fait que la plus grande compagnie de fret aérien en Europe participe aux efforts internationaux en matière de distribution de vaccins.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes