Government of Grand Duchy of Luxembourg : Jean Asselborn a participé à la journée de l'ASEAN pour renforcer les relations avec les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé le 3 mars 2020 à la journée de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Il s'agissait de la deuxième édition de la journée de l'ASEAN à Luxembourg, après la première qui s'était tenue le 8 mai 2017.

La journée de l'ASEAN s'est déroulée à la Chambre de commerce du Luxembourg et a été organisée par le ministère des Affaires étrangères et européennes, en partenariat avec la Chambre de commerce, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, ainsi que le comité bruxellois de l'ASEAN.

A l'occasion d'un déjeuner de travail, le ministre Asselborn s'est entretenu avec les Ambassadeurs et représentants des dix pays membres de l'ASEAN, c'est-à-dire du Brunei Darussalam, du Cambodge, de l'Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam. L'Ambassadeur du Luxembourg à Bangkok Jean-Paul Senninger et le Directeur général de la Chambre de commerce Carlo Thelen ont également participé à la discussion.

L'échange de vues a permis de faire le point sur les bonnes relations bilatérales entre le Luxembourg et les Etats membres de l'ASEAN, qui sont situés dans l'une des régions les plus dynamiques au monde. ' Le nombre d'entreprises participant à la journée de l'ASEAN a augmenté, ce qui démontre l'intérêt grandissant du secteur privé du Luxembourg pour la région de l'Asie du Sud-Est ' a fait remarquer le ministre Asselborn.

Les relations soutenues que l'ASEAN entretient avec l'Union européenne et les moyens de renforcer ces relations ont aussi été abordés. Le chef de la diplomatie luxembourgeoise a fait part de son soutien à l'idée de rehausser les relations ASEAN-UE au niveau d'un partenariat stratégique.

Jean Asselborn et les Ambassadeurs des pays membres de l'ASEAN ont évoqué les domaines dans lesquels la coopération bilatérale et régionale pourra être intensifiée à l'avenir, notamment le commerce, les services aériens, la croissance durable, la finance verte, la digitalisation, la logistique et la connectivité, les énergies renouvelables, ainsi que l'appui au multilatéralisme et aux droits de l'homme. Dans le même état d'esprit, les participants ont mis en avant l'impératif de promouvoir le partage d'informations et la coopération entre l'ASEAN et l'UE pour contribuer à relever le défi mondial posé par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Les tables rondes organisées lors de cette deuxième édition de la journée de l'ASEAN ont permis aux acteurs du secteur public, du secteur privé et des institutions financières du Luxembourg d'avoir des échanges de vues approfondis avec les représentants des pays membres de l'ASEAN sur un large éventail de sujets prometteurs en vue de dynamiser les relations dans les années à venir.

