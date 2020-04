Government of Grand Duchy of Luxembourg : Jean Asselborn a participé à la visioconférence des ministres chargés du Commerce au sein de l'Union européenne

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a participé le jeudi 16 avril 2020 à une visioconférence réunissant les ministres de l'Union européenne chargés du Commerce.

Cette réunion a été consacrée à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les relations commerciales et les chaînes de valeur mondiales, dans le prolongement de la déclaration des membres du Conseil européen du 26 mars dernier.

Les ministres ont analysé la réponse internationale à la pandémie de Covid-19 afin de voir dans quelle mesure les chaînes de valeur globales et les réseaux de distribution internationaux ont tenu face à la crise. À cet égard, ils ont eu un premier échange de vues sur les mesures à mettre en place pour renforcer la résilience de ces chaînes et réseaux.

Lors de son intervention, le ministre Asselborn a rappelé l'attachement du Luxembourg au principe de solidarité et à un système commercial multilatéral fondé sur des règles.

Le ministre Asselborn s'est exprimé en faveur d'une diversification des chaînes d'approvisionnement qui contribuera à les rendre plus durables et à stimuler la reprise économique. 'Nous devrions éviter toute nouvelle perturbation et favoriser des chaînes de valeur plus résistantes à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du marché intérieur', a fait remarquer le ministre dans ce contexte.

Le chef de la diplomatie luxembourgeoise s'est par ailleurs prononcé en faveur d'un renforcement de la base industrielle européenne. Il a notamment mis en exergue que 'l'Europe doit sauvegarder son industrie sidérurgique' et a rappelé que 'la crise actuelle a considérablement réduit la demande européenne et mondiale d'acier et de ce fait une nouvelle ouverture des quotas n'est pas opportune dans les circonstances actuelles'.

Pour conclure, Jean Asselborn a fait part de son espoir que l'UE pourrait intensifier ses travaux dans le domaine du commerce durable, notamment en matière de diligence raisonnable et de conduite responsable des entreprises, tout en soulignant que 'ces mécanismes permettront d'accroître la transparence des chaînes de valeur et, partant, de les rendre plus résistantes. Il est maintenant plus que jamais évident que le développement durable doit faire partie de la solution et nous devrions donc envoyer un message fort à cet égard à nos partenaires commerciaux'.

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes