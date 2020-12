Government of Grand Duchy of Luxembourg : Jean Asselborn a participé au Conseil "Affaires étrangères" de l'Union européenne

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé au Conseil 'Affaires étrangères' de l'Union européenne, qui s'est tenu le 7 décembre 2020 à Bruxelles.

Le Conseil 'Affaires étrangères' a commencé sa session par les questions d'actualité, ce qui a permis au ministre Asselborn et à ses homologues européens d'évoquer les développements internationaux les plus récents. Les ministres ont notamment fait le point sur la situation en Géorgie et au Venezuela, à la lumière des élections législatives qui se sont tenues dans ces deux pays. Suite à la discussion des ministres, une déclaration a été publiée par le Haut représentant Josep Borrell au nom de l'UE pour souligner qu'au regard des conditions dans lesquelles ces élections se sont tenues, les résultats des élections législatives du 6 décembre au Venezuela ne peuvent pas être considérés comme reflétant la volonté du peuple vénézuélien. Les ministres ont aussi eu un échange de vues sur la Turquie et la Méditerranée orientale, un sujet qui sera aussi à l'ordre du jour du Conseil européen de cette semaine. Le ministre Asselborn a fait part de la solidarité du Luxembourg avec la Grèce et Chypre et de son espoir que des mesures concrètes puissent bientôt être prises.

A l'approche de la célébration de la journée des droits de l'homme par la communauté internationale, le 10 décembre, les ministres européens des Affaires étrangères ont fait le point sur l'engagement de l'UE pour les droits humains dans le monde. Dans ce contexte, ils ont adopté un nouveau régime de sanctions permettant d'adopter des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à ces droits. 'Je me réjouis de l'adoption de ce mécanisme de sanctions horizontal et global qui nous permettra de prendre des mesures restrictives ciblées pour mieux répondre aux violations et atteintes aux droits de l'homme', s'est félicité le ministre Asselborn, avant d'ajouter que ' les droits de l'homme font partie des principes qui doivent guider l'action extérieure de l'Union européenne et ce nouveau régime étoffe notre boîte à outils dans le cadre de notre action extérieure commune en nous permettant d'agir partout dans le monde, en ciblant les violations et les atteintes les plus graves '. Le ministre Asselborn a remercié les Pays-Bas d'avoir lancé l'idée de ce régime de sanctions, en précisant que son adoption est aussi un avertissement à ceux qui, comme en Turquie par exemple, mettent en prison les défenseurs des droits humains.

Par la suite, les ministres des Affaires étrangères ont eu une discussion approfondie sur les relations entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique, dans l'objectif d'identifier les priorités d'un partenariat transatlantique renouvelé avec la nouvelle administration américaine. A l'instar de ses collègues, le ministre Asselborn s'est réjoui de la perspective de voir l'UE et les Etats-Unis bientôt en mesure d'agir de nouveau ensemble pour renforcer le multilatéralisme. Jean Asselborn a dit espérer que la future administration de Joe Biden retirera au plus vite le décret présidentiel par le biais duquel les Etats-Unis ont imposé le 2 septembre dernier des sanctions contre la Procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, et un membre de son bureau.

Lors du déjeuner de travail qui a conclu leur réunion, les ministres ont eu un échange de vues approfondi sur l'autonomie stratégique et sur les moyens de renforcer la résilience de l'Union européenne, en tirant notamment les leçons des carences révélées par la pandémie de COVID-19.

En marge du Conseil 'Affaires étrangères', le ministre Asselborn a signé un accord de sécurité bilatéral avec son homologue de la Lituanie, Linas Linkevičius.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes