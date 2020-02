Government of Grand Duchy of Luxembourg : Jean Asselborn a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République kirghize, Chingiz Aidarbekov, en visite de travail à Luxembourg

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a reçu ce jeudi 13 février le ministre des Affaires étrangères de la République kirghize, Chingiz Aidarbekov, pour une visite de travail à Luxembourg. Il s'agissait de la première visite à Luxembourg du chef de la diplomatie kirghize.

Cette visite a été l'occasion pour les ministres de faire le point sur les relations bilatérales entre le Luxembourg et la République kirghize et sur la coopération entre l'Union européenne et la République kirghize, dans le contexte de la nouvelle stratégie de l'UE pour l'Asie centrale.

Le ministre Asselborn a salué la perspective de la signature prochaine d'une convention de non double imposition et d'un accord relatif aux services aériens entre le Luxembourg et la République kirghize. Ces accords permettront de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Les deux ministres se sont félicités de la bonne coopération entre le Luxembourg et la République kirghize dans les organisations internationales, en particulier aux Nations unies.

Les discussions ont également permis de mettre en exergue les efforts de la République kirghize en vue de consolider sa démocratie parlementaire. Le ministre Aidarbekov a fait état du renforcement de la coopération entre les cinq pays de l'Asie centrale, aux niveaux politique et économique, et du partenariat entre ces pays et l'Union européenne. Il a confirmé que le Kirghizistan signera prochainement un accord de partenariat et de coopération renforcé avec l'Union européenne.

Enfin, les chefs de la diplomatie kirghize et luxembourgeoise ont saisi l'occasion de leur entrevue pour avoir un échange de vues sur les derniers développements en Europe, l'actualité en Asie centrale et les relations de la République kirghize avec ses voisins, y compris la Chine, ainsi que la Russie.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes