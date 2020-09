Government of Grand Duchy of Luxembourg : Les ministres François Bausch, Pierre Gramegna et Franz Fayot ont reçu les ambassadeurs des États-Unis en poste dans les capitales européennes

En date du 23 septembre 2020, le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, François Bausch, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, et le ministre de l'Économie, Franz Fayot, ont reçu au château de Bourglinster une délégation d'ambassadeurs des États-Unis qui sont affectés en Europe.

La rencontre a permis un échange de vues portant sur les relations entre le Luxembourg et les États-Unis, notamment dans les domaines de la défense, des services financiers, du commerce et du secteur spatial. La délégation était en visite au Grand-Duché les 22 et 23 septembre 2020 pour des réunions de travail avec des représentants des ministères luxembourgeois et des institutions européennes.

Le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, François Bausch, a souligné: 'Je pense que la défense fait aujourd'hui face à un éventail de plus en plus large de menaces: des menaces militaires traditionnelles, le terrorisme dans une certaine mesure - c'est pourquoi mon pays déploie des troupes au Mali en Afrique -, la cybersécurité, des menaces environnementales comme le changement climatique qui vont façonner la défense au cours des prochaines décennies, et les pandémies comme nous venons de le voir.'

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a commenté: 'Le Luxembourg et les États-Unis sont des partenaires de longue date qui travaillent ensemble depuis de nombreuses décennies pour accroître la prospérité à travers l'échange et le commerce. Nos deux pays entretiennent des relations importantes dans le domaine des services financiers. La présence d'institutions financières américaines a joué un rôle majeur dans l'internationalisation de la place financière luxembourgeoise depuis les années 1960. Le Luxembourg est aujourd'hui un partenaire de confiance des États-Unis, en particulier pour les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs et les sociétés FinTech américaines qui souhaitent servir le marché de l'UE. Avec l'ambassadeur Evans et les ambassadeurs américains de toute l'Europe, nous avons mené d'excellentes discussions de la manière dont nous pouvons renforcer encore davantage nos relations.'

Le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a déclaré: 'Le Luxembourg accorde une grande importance à ses relations économiques, politiques, académiques et culturelles avec les États-Unis. Nos deux pays partagent une histoire commune, ainsi qu'un présent et un futur communs. S'il s'agit de l'expérience terrifiante de la bataille des Ardennes, des nombreux citoyens américains d'origine luxembourgeoise, du partenariat économique à travers les entreprises américaines établies au Grand-Duché, du partage de valeurs communes ou encore de la collaboration fructueuse entre nos deux pays dans le domaine spatial, tous ces éléments donnent à notre amitié une base solide et permettent d'entrevoir un avenir prometteur.'

L'ambassadeur américain, J. Randolph Evans, a ajouté: 'Les ministres Bausch, Gramegna et Fayot sont des partenaires importants dans la promotion des relations entre le Luxembourg et les États-Unis. Le ministre Gramegna a contribué à renforcer nos liens financiers grâce à des initiatives récentes telles que la ratification du protocole de la convention fiscale. Le ministre Fayot a activement développé nos relations dans le secteur spatial, parmi d'autres domaines de croissance économique prometteurs. Le Vice-Premier ministre Bausch est également un partenaire important. Je pense notamment au lancement d'un groupe de travail sur la défense dans l'espace, ses voyages pour voir ses homologues à Washington DC, l'extension du soutien du Luxembourg à l'entrepôt de l'armée de l'air américaine à Sanem, et la mise en place d'un nouveau service de bus public vers le cimetière américain de Luxembourg. C'est un honneur d'être accueilli par ces grands amis et partenaires, et d'être rejoint par de nombreux autres dirigeants des gouvernements américain et luxembourgeois.'

Communiqué par la Direction de la défense / ministère des Finances / ministère de l'Économie