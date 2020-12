Government of Grand Duchy of Luxembourg : Message important pour les entreprises concernées par les mesures "anti-covid" et souhaitant bénéficier du régime de chômage partiel

Suite à l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie du COVID-19, les entreprises impactées jusqu'au 10 janvier 2021 par l'interdiction de la vente au détail de produits et de marchandises non essentiels ou par l'interdiction de prestations de service dites de beauté ou de soins peuvent introduire une demande pour bénéficier du régime de chômage partiel pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Les demandes peuvent être introduites auprès du Comité de conjoncture jusqu'au 30 décembre 2020 inclus. Ce délai s'applique également aux entreprises et établissements dont les activités sont déjà impactées par les mesures 'anti-covid' en vigueur depuis le 15 novembre dernier et qui n'auraient pas encore introduits de demande de chômage partiel pour le mois de janvier 2021.

Il y a lieu de rappeler que toutes les demandes pour bénéficier du chômage partiel sont à faire exclusivement via la plateforme MyGuichet.lu (voir la fiche d'information chômage partiel en période de 'lockdown partiel').

Communiqué par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire et le ministère de l'Économie