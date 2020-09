Government of Grand Duchy of Luxembourg : Mise en garde du public concernant la réception de paquets de semences végétales non autorisées

L'Administration des services techniques de l'agriculture du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural met le public en garde au sujet de la réception par voie postale de paquets de semences végétales non commandés, et lance un appel à toute personne ayant reçu un tel colis de se manifester auprès du Service de la protection des végétaux.

En effet, la Commission européenne a porté à la connaissance de l'administration que dans plusieurs pays de l'Union européenne (France, Allemagne, Irlande, Pays-Bas) ainsi qu'aux États-Unis, des paquets de semences non autorisées principalement originaires de Chine, de Singapour, de Taïwan, de Vanuatu et de Malaisie ont été réceptionnés via des envois postaux alors qu'ils n'avaient pas été commandés. L'import de plantes ainsi que de leurs produits dérivés dans l'Union européenne est en effet soumis au règlement UE 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

Ces semences non autorisées contiennent généralement des graines de plusieurs espèces végétales ainsi que d'autres résidus végétaux. Elles peuvent également contenir, des insectes, des larves et des structures fongiques ou encore de la terre. Elles représentent un danger pour la faune et la flore locales et ne doivent en aucun cas être semées.

Toute personne qui reçoit un envoi de semences sans l'avoir commandé est donc prié de ne pas l'ouvrir, et de contacter:

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

16, route d'Esch

L- 1470 Luxembourg

Tél: (+352) 45 71 72 205

E-mail: Phytopathologie@asta.etat.lu

Communiqué par le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural