Government of Grand Duchy of Luxembourg : "On Water – Sur l'eau", une exposition exceptionnelle qui sensibilise à la protection de l'eau

L'Athénée de Luxembourg a accueilli le 25 octobre 2019 le vernissage de l'exposition de renommée internationale 'On Water - Sur l'eau', en présence du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, du président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Werner Hoyer, et du photographe français Philippe Bourseiller.

L'exposition, mise à disposition par la BEI, est composée de quarante-neuf photographies d'une rare beauté, signées Yann Arthus-Bertrand et Philippe Bourseiller, qui illustrent la fragilité de notre planète et amènent le spectateur à réfléchir à l'impact de nos actions à long terme.

La réserve marine de la Baie de Shark en Australie, un glacier qui recule au Kirghizstan, les plantations de palmiers à huile qui défigurent l'île de Bornéo ... nous rappellent le caractère précieux et rare de l'eau sur Terre. Nous dépendons tous de l'eau. Et nous sommes donc tous responsables de la protéger.

'Cette exposition arrive à point nommé', s'est réjoui le président de la BEI, Werner Hoyer. 'Le climat est le défi majeur de notre époque, un sujet qui préoccupe la population au plus haut point. Il est impératif pour nous, en tant que banque de l'Union européenne, de contribuer à des projets de protection de l'environnement et de sensibilisation.'

Un message pour les jeunes générations

Le photographe Philippe Bourseiller, qui a commenté plusieurs de ces oeuvres, s'est dit très touché de pouvoir montrer l'exposition dans les écoles luxembourgeoises. 'C'est fantastique, car ce sera aux enfants de vivre avec les dégâts que nous avons infligés à la planète et de la réparer. L'éducation et la transmission sont des missions essentielles. Notre travail de documentation et de mémoire de l'environnement entrepris depuis les années 80 vise précisément cet objectif.'

'Les jeunes veulent être informés, ils veulent comprendre comment et où ils peuvent agir. Cette demande est ressortie clairement des échanges que nous avons eus avec eux au début de cette année dans le cadre du ClimateXchange ', a analysé le ministre Claude Meisch. 'Les oeuvres exposées ici vont tout à fait dans le sens de nos efforts engagés en matière d'éducation au développement durable : nous voulons sensibiliser, informer et instruire les jeunes générations.'

Les élèves des cours à option en photographie et en développement durable de l'Athénée ont participé au vernissage et ont eu l'occasion, plus tôt dans la journée, de s'entretenir longuement avec le photographe, ainsi qu'avec un expert de la BEI en matière de projets liés à la protection de l'eau.

Pour les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire

Montrées dans six lycées successivement à travers le pays, l'exposition 'On Water - Sur l'eau' est rendue accessible aux élèves de l'enseignement fondamental et secondaire, mais aussi au grand public. Il s'agit d'une opportunité unique pour thématiser le sujet complexe de la protection des réserves naturelles de manière originale en classe. Un riche matériel pédagogique a été développé par le Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) pour accompagner la réflexion des élèves avant, pendant et après la visite.

Les enseignants peuvent réserver une plage horaire avec leur classe en s'enregistrant sur le site www.onwater.lu (via leur identifiant IAM).

Pour le grand public aussi

Le grand public a également accès à l'exposition à l'Athénée du Luxembourg les samedis 26 octobre, les 9, 16, 23 et 30 novembre (de 8 à 12 heures) et pendant les vacances scolaires de la Toussaint, du lundi 28 au jeudi 31 octobre, de 8 à 16 heures. Les horaires d'ouverture dans les autres lycées seront communiqués sur www.onwater.lu.

L'exposition 'On Water - Sur l'eau' sera montrée dans six lycées luxembourgeois au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 :

à l'Athénée de Luxembourg du 07.10 au 05.12.2019 ;

au Lycée classique de Diekirch du 17.12. au 03.04.2020 ;

au Lënster Lycée de Junglinster du 20.04 au 16.07.2020.

Trois autres lycées suivront en 2020-2021.

Communiqué par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse