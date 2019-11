Government of Grand Duchy of Luxembourg : Pierre Gramegna à la conférence Idéethic

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, sera à Paris, le 5 novembre 2019 pour participer à la conférence Idéethic.

Cette conférence internationale, organisée par le Club des juristes, rassemble des responsables politiques, des experts et des personnalités afin de débattre des grandes questions politiques et économiques auxquelles nos sociétés et économies sont confrontées.

Pierre Gramegna participera, aux côtés de Pascal Saint-Amans, directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, et de Pierre Moscovici, commissaire européen sortant aux Affaires économiques et financières, à la Fiscalité et à l'Union douanière, en tant qu'intervenant à la table-ronde ''Fiscalité: Dans la perspective d'une rénovation de la fiscalité internationale, quel rôle l'Union européenne peut-elle jouer, entre États-Unis et pays émergents?''. Les discussions porteront principalement sur le défi de la taxation des entreprises à l'ère digitale.

Communiqué par le ministère des Finances