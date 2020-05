Government of Grand Duchy of Luxembourg : Pierre Gramegna a participé à la vidéoconférence du Conseil Ecofin

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a participé le 19 mai à une vidéoconférence du Conseil Ecofin.

Les ministres ont eu à un échange de vues sur les progrès accomplis eu égard aux mesures prises par l'UE pour faire face à la crise de la COVID-19, dont le règlement relatif au soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE), ainsi que les discussions en cours visant à rendre opérationnel le fonds de garantie de la Banque européenne d'investissement destiné aux entreprises.



'Le Luxembourg œuvre à une mise en place rapide du cadre légal nécessaire pour mettre à disposition les garanties pour l'instrument SURE ainsi que le fonds de garantie de la BEI. Seule une réponse commune, forte et solidaire permettra à l'Europe de faire face à cette crise sans précédent', a souligné le ministre des Finances.

Lors de la visioconférence d'aujourd'hui, les ministres des Finances allemand et français, Olaf Scholz et Bruno Le Maire, ont présenté les contours de leur initiative conjointe la veille concernant un Fonds de relance (Recovery Fund) qui constitue le quatrième pilier du paquet de mesures pour faire à la crise de la COVID-19 à l'échelle européenne.

Pierre Gramegna déclare à ce sujet: 'Je salue vivement la contribution importante de la France et l'Allemagne en vue de la mise en place d'un Fonds de relance européen. Le Luxembourg soutient pleinement l'initiative conjointe de ses pays voisins qui donnera l'impulsion nécessaire à l'Europe pour parvenir rapidement à un accord plus global. Grâce à une enveloppe supplémentaire de 500 milliards d'euros, s'ajoutant au paquet de 540 milliards d'euros déjà approuvé au niveau de l'Eurogroupe, l'Europe se dotera des moyens financiers communs d'une envergure inédite pour atténuer les conséquences socio-économiques de la crise actuelle ainsi que pour favoriser les investissements dans le domaine de la digitalisation et du 'Green Deal'.'

Les ministres ont également débattu de l'approche globale de la Commission européenne visant à renforcer davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pierre Gramegna a commenté: 'Le Luxembourg soutient pleinement les efforts de la Commission en vue de rendre plus efficace la lutte de l'UE contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et de renforcer le rôle de l'UE dans ce domaine à l'échelle mondiale. Quant à la proposition de la Commission d'établir une autorité européenne de surveillance, le Luxembourg salue cette initiative, qui se doit d'être ambitieuse. Ainsi, le Luxembourg plaide en faveur de la création d'un nouvel organisme exclusivement dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent avec un périmètre très large qui inclut notamment les entités assujetties au-delà du seul secteur financier. Opter pour un superviseur européen se limitant à la surveillance des établissements financiers risquerait de créer de nouvelles failles et lacunes dans le cadre de surveillance de l'UE dans ce domaine.'

