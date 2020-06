Government of Grand Duchy of Luxembourg : Pierre Gramegna se porte candidat à la présidence de l'Eurogroupe

En date du 25 juin 2020, Pierre Gramegna, ministre luxembourgeois des Finances s'est officiellement porté candidat à la présidence de l'Eurogroupe.

Pierre Gramegna a souligné l'urgence pour l'Europe de 'retrouver rapidement le chemin de la reprise' et de 'revigorer sa compétitivité, son unité et sa résilience, tout en s'engageant résolument sur la voie de la transition verte et numérique'. Pour y parvenir, le prochain président de l'Eurogroupe devrait s'efforcer de jeter des ponts entre 'le Nord et le Sud, et l'Est et l'Ouest', afin de 'générer les conditions propices à une reprise rapide après une crise sanitaire sans précédent'. Ce sera le compas de son action.

En tant que président de l'Eurogroupe, le ministre Gramegna aura à cœur de 'd'abord rassembler en étant à l'écoute de tous ses collègues afin de les unir autour d'un consensus porté par tous'. Les solutions qu'il proposera répondront aux exigences de 'la solidarité européenne et de la responsabilité nationale'.

Pierre Gramegna commente: 'Les défis auxquels l'Europe fait face sont d'une envergure inédite. Je suis confiant que la crise actuelle nous permettra à tous de saisir, ensemble dans l'entente, cette chance unique pour permettre à la zone euro d'en sortir plus forte et plus unie'.

Si la réponse aux défis économiques posés par la pandémie de COVID-19 constituera la priorité des prochains mois, le ministre identifie les travaux d'approfondissement de l'Union économique et monétaire comme l'axe principal des développements pour les années à venir. Une autre priorité sera d'accroître encore davantage la transparence de l'Eurogroupe afin de 'renforcer sa légitimité aux yeux des citoyens européens'.

En tant que ministre des Finances, Pierre Gramegna est membre de l'Eurogroupe depuis plus de six ans. Il a fait son entrée au gouvernement comme ministre des Finances en 2013 dans le premier gouvernement de coalition entre le Parti démocratique (DP), le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (LSAP) et Les Verts (déi gréng). Pierre Gramegna a été à nouveau nommé ministre des Finances en date en 2018 à la suite des élections législatives du 14 octobre 2018.

Le président de l'Eurogroupe, qui continue à exercer son mandat de ministre au niveau national, préside les réunions mensuelles et exceptionnelles des ministres des Finances de la zone euro et présente les résultats de ces réunions au public. En outre, le président représente la zone euro dans les forums internationaux. L'élection à la présidence de l'Eurogroupe aura lieu lors de la prochaine réunion du 9 juillet 2020. Elle se tient à la majorité simple pour un mandat de deux ans et demi.

