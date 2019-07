Government of Grand Duchy of Luxembourg : Première réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement en infrastructures hors Asie

Les 12 et 13 juillet 2019, le Luxembourg accueillera la première réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement en infrastructures (AIIB) hors d'Asie à laquelle participeront les gouverneurs, les directeurs et délégués des 97 pays membres, ainsi que plus de 1.000 participants du Luxembourg et du monde entier. Le Luxembourg a été choisi pour accueillir la première assemblée annuelle de la banque à être organisée hors d'Asie.

La cérémonie d'ouverture officielle aura lieu le 12 juillet 2019 à la Philharmonie du Luxembourg. À cette occasion, S.A.R. le Grand-Duc, Liqun Jin, président de la AIIB, Xavier Bettel, Premier ministre, et Pierre Gramegna, ministre des Finances, prononceront les discours d'ouverture. Le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, sera également présent.

Le Luxembourg est l'un des membres fondateurs de l'Union européenne et un centre financier international d'importance majeure. C'est également le premier pays européen à avoir rejoint la AIIB en tant que membre fondateur en 2015. L'assemblée annuelle de 2019 est placée sous le thème 'Coopération et Connectivité' afin de mettre l'accent sur les bénéfices sociaux et économiques pouvant être obtenus grâce à une meilleure connectivité entre les pays et les régions, et notamment l'Europe et l'Asie.

'Cette 4e assemblée annuelle de la AIIB sera l'occasion pour le Luxembourg de jouer son rôle naturel de pont et de plateforme de connexion située en plein cœur de l'Europe en réunissant les acteurs européens et asiatiques, ce qui permettra de soutenir le développement de solutions innovantes et durables dans le domaine du financement des infrastructures', a déclaré Pierre Gramegna.

Les tables rondes et conférences de haut niveau de l'Assemblée annuelle 2019 auront comme thème principal les avantages d'une coopération et d'une connectivité numérique renforcées entre l'Asie et l'Europe. L'assemblée annuelle représente une opportunité exceptionnelle de présenter l'expertise du Luxembourg dans le domaine de la connectivité numérique, de l'économie circulaire et de la blended finance. Les séminaires porteront principalement sur l'égalité de genre pour des infrastructures durables, la gouvernance dans la cybersécurité, la mobilisation de fonds pour l'économie circulaire, ainsi que l'amélioration de la gouvernance et des performances environnementales et sociales dans le financement des infrastructures.

Le Forum sur les infrastructures asiatiques (Asian Infrastructure Forum, AIF) aura également lieu pendant l'Assemblée annuelle 2019 de la AIIB. L'AIF est un forum de développement commercial visant à créer des liens et à développer des réserves de projets. L'édition de cette année inclura des ateliers interactifs sur les investissements en private equity, le financement de projets liés à l'énergie, et les principes et les pratiques de la AIIB relatives à l'approvisionnement.

À propos de la AIIB

La Banque asiatique d'investissement en infrastructures (AIIB) est une banque multilatérale de développement dont la mission est d'améliorer le développement économique et social en Asie. La banque, dont le siège est à Pékin, a lancé ses opérations en janvier 2016 et compte aujourd'hui 97 pays membres à travers le monde. Le fait d'investir dans des infrastructures durables et des secteurs d'activité productifs en Asie, et au-delà, va nous permettre de mieux relier les personnes, les services et les marchés ce qui, à long terme, aura un impact sur les vies de millions de personnes et aidera à construire un avenir meilleur.

