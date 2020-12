Government of Grand Duchy of Luxembourg : Prolongation du régime des prêts garantis par l'État jusqu'au 30 juin 2021

À la demande de Pierre Gramegna, ministre des Finances, les représentants de l'ABBL et des banques BCEE, BIL, BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Raiffeisen, ING, Bank of China et Banque BCP se sont mis d'accord sur la prolongation jusqu'au 30 juin 2021 du régime des prêts garantis par l'État en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie COVID-19.

Sous ce régime, qui a été instauré par la loi du 18 avril 2020, l'État garantit des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 2,5 milliards d'euros. En effet, les entreprises peuvent solliciter leur banque pour souscrire un prêt qui pourra s'élever jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires et bénéficier d'une garantie de l'État à hauteur de 85%. Sont éligibles les prêts accordés par les banques aux grandes entreprises, PME et indépendants, y compris aux jeunes entreprises innovantes.

Sur la période de référence allant de la date d'établissement du régime jusqu'au 11 décembre 2020, les banques ont ainsi pu accorder des prêts garantis à hauteur de quelque 170 millions d'euros à plus de trois cent entreprises. Les banques participantes ont également accordé des prêts COVID-19 sans garantie étatique à hauteur de presque 260 millions d'euros.

Pierre Gramegna a souligné: 'Les banques sont dans cette crise une partie de la solution. Au cours des derniers mois, les moratoires accordés par les banques ont notamment permis de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises. En complément des autres aides et mesures mis en place par le gouvernement, les prêts COVID-19 garantis par l'État ont de leur côté fourni les liquidités nécessaires à financer la relance. Les moratoires venant à échéance le 31 décembre 2020, la prolongation du régime de prêts garantira une transition souple et permettra de mobiliser les investissements indispensables pour construire l'avenir. Le secteur bancaire continue de faire preuve de solidarité dans cette crise qui nous frappe tous.'

Guy Hoffmann, président de l'ABBL a commenté: 'L'extension du programme de garantie étatique traduit l'engagement continu du secteur bancaire aux côtés de l'entreprenariat et du commerce luxembourgeois. Le ministère des Finances et les banques réunies au sein de l'ABBL ont fait une nouvelle fois la démonstration de leur capacité à coopérer pour mettre en place un système à même d'apporter la trésorerie nécessaire aux entreprises et aux professionnels partout sur le territoire, pour les aider à surmonter le stress économique majeur que nous connaissons et les accompagner dans la phase de reprise.'

Communiqué par le ministère des Finances