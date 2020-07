Government of Grand Duchy of Luxembourg : Réponse de Jean Asselborn à la question parlementaire urgente n°2518, du 10 juillet 2020

Réponse de monsieur le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn à la question parlementaire urgente n°2518, du 10 juillet 2020, des honorables Députés Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten:

1. Nous aimerions savoir de monsieur le ministre des Affaires étrangères si le gouvernement a été officiellement informé de ces décisions prises notamment par le Danemark?

Le gouvernement n'a pas été informé au préalable de la décision danoise.

2. Le gouvernement luxembourgeois a-t-il informé ses partenaires de la situation spécifique dans notre pays et plus précisément du ' large scale testing ', d'une routine de diagnostique fiable du système de surveillance efficace et du tracing systématique expliquant les chiffres actuels?

Nos partenaires sont systématiquement informés sur les modalités de l'approche luxembourgeoise de lutte contre la pandémie afin d'expliquer et contextualiser les chiffres actuels, et ce aussi bien via les canaux bilatéraux qu'européens. J'ai moi-même envoyé une lettre aujourd'hui à mes homologues des pays voisins ainsi qu'aux ministres des pays ayant adopté des mesures restrictives à l'entrée pour mettre en exergue l'approche luxembourgeoise en matière de 'large scale testing', de routine diagnostique et de traçage systématique, y compris transfrontalier, en relevant que, selon les derniers chiffres du 'European Centre for Disease Control (ECDC)', le Luxembourg fait en moyenne 9582 tests/100.000 habitants sur une période de 7 jours, ce qui est de loin le nombre le plus important de tests au niveau de l'espace Schengen.

3. Est-ce que d'autres pays ont annoncé leur intention de suivre la décision du Danemark?

En fonction de critères épidémiologiques et de modèles qui varient de pays en pays, diverses mesures restrictives, qui peuvent aller de l'interdiction d'entrée pour des voyages non-essentiels à la quarantaine et l'auto-isolation en passant par l'obligation de présenter un certificat de test négatif, ont été mises en place par la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, l'Irlande, la Slovénie, la Roumanie, la Finlande, la Slovaquie et Chypre. La Norvège vient d'annoncer une mesure de quarantaine.

En revanche, à partir d'aujourd'hui, les voyageurs en provenance du Luxembourg sont exemptés de la quarantaine obligatoire de quatorze jours au Royaume-Uni.

4. Quelles sont les démarches que notre gouvernement a entamées respectivement entend prendre pour faire revenir nos partenaires sur leur décision?

Comme indiqué précédemment, des efforts explicatifs pour objectiver les chiffres pandémiques au Luxembourg ont été entrepris tout au long de la crise et continueront à être faits tant au niveau bilatéral avec nos partenaires européens qu'au niveau multilatéral dans les instances de l'Union européenne, à l'instar des lettres que je viens d'écrire à mes homologues européens.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes