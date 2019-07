Government of Grand Duchy of Luxembourg : Romain Schneider au Conseil "Agriculture et pêche"

Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, a participé au Conseil des ministres 'Agriculture et pêche' qui a eu lieu aujourd'hui, le 15 juillet 2019 à Bruxelles.

En guise d'introduction, la nouvelle présidence finlandaise a présenté ses priorités politiques dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Les travaux sur le paquet 'réforme de la Politique Agricole Commune' seront poursuivis pour que la PAC modernisée puisse relever les défis que sont la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, les changements climatiques et la protection de l'environnement.

Le Conseil devra progresser sur les trois propositions législatives suivantes: le règlement relatif aux plans stratégiques de la PAC, le règlement relatif à l'organisation commune de marché unique (OCM) et le règlement horizontal relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC. Dans ce contexte, Romain Schneider a rappelé que 'le budget alloué à la PAC devra être à la hauteur du niveau de notre ambition environnementale! À Luxembourg, nous restons de l'avis que les mesures environnementales pluriannuelles optionnelles et flexibles sont les plus efficaces!'

Assurer la durabilité de l'agriculture dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Mercosur!

Les ministres ont entendu les explications de la Commission européenne en ce qui concerne notamment le volet agricole de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Cet accord politique de principe est le plus important du genre jamais négocié par l'UE car il crée un marché intégré de 780 millions de citoyens-consommateurs avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay et l'Union européenne.

Le ministre Romain Schneider a exprimé ses réserves quant au texte proposé: 'Je vous fais aujourd'hui part de mes inquiétudes, et ceci pas uniquement dans le domaine agricole. Le principe de précaution, la durabilité et le respect de nos normes élevées de production nous tiennent à cœur! Nous examinerons d'abord si nos lignes rouges n'ont pas été dépassées, dont notamment l'Accord de Paris sur le climat. Nous allons donc étudier attentivement les textes qui nous sont parvenus que très récemment. En plus nous attendons les résultats d'une étude d'impact pour évaluer les conséquences économiques, écologiques et sociales pour le secteur agricole.'

Bien-être animal: Luxembourg pour une limitation de la transports d'animaux de longue durée!

Les mois d'été et la canicule étant souvent synonymes de calvaire pour les animaux lors des transports, la question du bien-être animal a figuré au centre des débats. Le ministre Romain Schneider a insisté que le bien-être animal est une priorité absolue et une question d'éthique! 'Luxembourg demande une proposition législative afin de limiter la durée maximale autorisée du transport des animaux. Voilà pourquoi j'ai interdit les transports d'animaux de très longue durée au départ de Luxembourg, notamment vers la Turquie, pendant les mois d'été!'

Les ministres ont aussi reçu des informations sur l'état de la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine. Le Grand-Duché n'étant pas touché par le virus, le ministre Romain Schneider a rappelé l'importance des mesures de prévention pour endiguer la dissémination du virus: 'À Luxembourg, les mesures de prévention ont compris la construction d'une clôture pour empêcher la circulation des sangliers et la réduction de la population de sangliers. Bien sûr, les règles de biosécurité ont été respectées et la communication à l'égard du grand public, des chasseurs et des professionnels du transport a été renforcée.'

Enfin, Romain Schneider a souhaité bonne chance à la Présidence finlandaise dans la poursuite de la réforme de la PAC en offrant la coopération totale de la part d'une délégation luxembourgeoise 'ouverte et prête à travailler de façon constructive'.

Communiqué par le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural