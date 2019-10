Government of Grand Duchy of Luxembourg : Troisième journée de la visite d'État au Luxembourg de LL.MM. le roi et la reine des Belges

Dans le courant de la matinée de la troisième journée de la visite d'État, S.M. le roi des Belges et S.A.R. le Grand-Duc ont été accueillis à la Chambre de commerce par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, le président de la Chambre de commerce, Luc Frieden, le président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Bernard Gilliot, et le directeur général de la Chambre de commerce, Carlo Thelen.

Ils ont participé à un Meet & Greet avec des représentants belges et luxembourgeois de 'Succès Stories' des projets suivants: réhabilitation du Pont Adolphe, WDP Luxembourg SA., Royal-Hamilius, Kiowatt (Trigénération biomasse), et Transport de machine. Ensuite une cérémonie de signature de plusieurs accords entre la Belgique et le Luxembourg a eu lieu.

Lors du séminaire sur les Fintechs intitulé 'Technology for the Financial Sector: Belgian-Luxembourg Perspectives & Findings', les discours prononcés parLuc Frieden, le CEO de Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, et la CEO de Flanders Investment & Trade (FIT), Claire Tillekaerts, ont été suivis par un panel de discussion sur l'attraction et la fidélisation des talents dans le secteur TIC. Des experts ont présenté à tour de rôle leurs technologies appliquées à des secteurs d'activité spécifiques de la FinTech, tels que la RegTech, la Blockchain, l'intelligence artificielle ou la cybersécurité/authentification.