Government of Grand Duchy of Luxembourg : Visioconférence des ministres UE de la Culture et de l'Audiovisuel

Sam Tanson, ministre de la Culture, a participé le mardi 1er décembre 2020 à une réunion informelle en ligne avec des homologues européens en charge de la Culture et de l'Audiovisuel. Après leurs échanges en avril, mai et septembre, il s'agit de la 4e réunion dans ce format, et le sujet central des discussions des ministres a porté à nouveau sur la situation due à la pandémie de COVID-19.

Sous le titre 'Preparing for the future - Recovery of the culture and media sector from the Covid-19 pandemic', les ministres ont en effet évalué comment renforcer la résilience à long-terme des secteurs culturel et audiovisuel et comment s'assurer que les industries culturelles et créatives soient suffisamment informées afin de pouvoir bénéficier au mieux des aides européennes proposées et possibles.

Dans ce contexte et en termes de perspectives d'avenir, une attention toute particulière a été accordée aux restrictions à la mobilité qui, comme l'a souligné Sam Tanson, impactent non seulement de façon importante le processus créatif et artistique, mais aussi l'échange fondamentalement enrichissant et nécessaire pour l'Europe entre artistes d'horizons divers, avec des conséquences économiques elles-aussi non-négligeables. 'Eu égard l'importance des problèmes en lien avec les restrictions à la mobilité, il nous faut donc vraiment une coopération accrue au niveau européen et que le secteur et l'industrie puissent bénéficier d'un soutien européen fort', a insisté la ministre.

À noter que suite à leur débat, les ministres ont encore accueilli favorablement un document de conclusions de la présidence du Conseil portant sur l'égalité des genres dans le domaine de la culture. Tous les États membres ayant contribué à préparer ce texte, celui-ci pointe l'inégalité d'accès et le manque de participation et de visibilité des femmes dans le domaine de la culture, ce qui tend à perpétuer la discrimination fondée sur le genre, le document proposant une série de mesures pour y remédier.

Communiqué par le ministère de la Culture