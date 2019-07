Government of Grand Duchy of Luxembourg : Visite de Paulette Lenert au Cabo Verde

Paulette Lenert, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, a effectué une mission de travail au Cabo Verde, du 1er au 4 juillet 2019.

Lors de sa première visite dans un pays partenaire de la Coopération luxembourgeoise, la ministre était accompagnée par Luis Filipe Tavares, ministre des Affaires étrangères, des Communautés et de la Défense du Cabo Verde.

Le lancement de la visite a eu lieu sur l'île de Sal, où s'est tenu le Cabo Verde Investment Forum. L'objectif principal de ce forum entrepreneurial de haut niveau co-organisé avec le Luxembourg est le renforcement du dialogue avec la communauté entrepreneuriale locale et internationale et la mobilisation d'investissements pour la création d'emplois et la croissance économique durable.

Un des événements marquants de la visite était la 19e Commission de partenariat entre le Cabo Verde et le Luxembourg à Praia, à l'issue de laquelle ont été signés un protocole d'accord pour un nouveau projet d'appui pour le recensement général de la population et deux augmentations budgétaires pour les programmes existants en matière d'eau et d'assainissement ainsi que des énergies renouvelables. La ministre a en outre annoncé l'engagement du Luxembourg en faveur d'un nouveau programme de partenariat au-delà de 2020, qui marquera la clôture de l'actuel 4e Programme indicatif de coopération. Paulette Lenert a annoncé vouloir renforcer davantage la diversification des relations entre les deux pays.

La ministre a par ailleurs eu l'occasion de visiter les interventions dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à la station d'épuration de l'île de São Vicente. Sur l'île de Sant Antão, Paulette Lenert a pu échanger avec des témoins des premières interventions de la Coopération luxembourgeoise au Cabo Verde et a visité le lycée technique de Porto Novo, ainsi que l'hôpital de Ribeira Grande.

La visite au Cabo Verde s'est clôturée par une réception offerte pour la célébration de la fête nationale luxembourgeoise, organisée par l'ambassade du Luxembourg à Praia dans les locaux du Centre d'énergies renouvelables et de maintenance industrielle (CERMI). Le service de traiteur était fourni par des élèves de l'École hôtelière et de tourisme du Cabo Verde (EHCTV), associant ainsi deux projets-phares de la Coopération luxembourgeoise. Dans son discours, la ministre a souligné les relations amicales et efficaces entre les deux pays.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire