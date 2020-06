Government of Grand Duchy of Luxembourg : Visite de travail à Luxembourg de la Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie, Ekaterina Zaharieva

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a reçu Ekaterina Zaharieva, Vice-Première ministre chargée de la réforme judiciaire et ministre des Affaires étrangères de la République de la Bulgarie, pour une visite de travail, le 29 juin 2020.

Les ministres ont eu une entrevue bilatérale au ministère des Affaires étrangères et européennes, suivie d'un déjeuner de travail. La visite de travail, qui avait initialement été prévue le 16 mars et qui avait été reportée en raison de la crise sanitaire, a été l'occasion de faire le point sur les relations bilatérales entre le Luxembourg et la Bulgarie ainsi que de s'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne les dossiers européens.

Les deux ministres ont eu un échange sur la qualité et les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment dans le domaine économique et financier, mais également dans d'autres secteurs comme celui du tourisme.

Par la suite, les ministres Asselborn et Zaharieva ont eu un échange de vues approfondi sur les nombreux dossiers européens, tels que le cadre financier pluriannuel, le plan de relance 'Next Generation EU', les conséquences de la crise du COVID-19, le pacte vert pour l'Europe ou la Conférence sur l'avenir de l'UE.

Dans le contexte des négociations sur le cadre financier pluriannuel et le plan de relance, le ministre Asselborn a souligné que le Luxembourg soutient les propositions ambitieuses de la Commission. 'Les Etats membres de l'UE qui ont subi le plus grand impact lors de la crise actuelle devraient bénéficier du plus grand soutien', a affirmé Jean Asselborn. En même temps, le futur cadre financier pluriannuel et le plan de relance sont une opportunité pour avancer les grands chantiers politiques européens que sont les transformations écologique et numérique.

A l'ordre du jour des discussions figurait également un échange de vues sur le processus d'élargissement de l'Union européenne et la situation politique dans les pays des Balkans occidentaux.

Enfin, les ministres en charge des affaires étrangères ont également pu passer en revue plusieurs questions d'actualité internationale, dont les relations de l'UE avec la Turquie, le processus de paix au Moyen-Orient ou encore les relations de l'UE avec la Chine. Les deux ministres sont notamment revenus sur les réponses éventuelles de l'UE à une annexion de parties de la Cisjordanie par Israël.

Par la suite, la Vice-Première ministre Zaharieva a été reçue par le Premier ministre, ministre d'Etat, Xavier Bettel, au ministère d'Etat pour un tête-à-tête, durant lequel ils se sont échangés sur les dossiers européens d'actualité.

Communiqué par le ministère d'État / ministère des Affaires étrangères et européennes