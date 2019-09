Government of Grand Duchy of Luxembourg : Visite de travail de Xavier Bettel à Paris

En date du 17 septembre 2019, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel s'est rendu à Paris pour une visite de travail. À l'ordre du jour figurait une réunion de travail à l'Elysée avec le président français, Emmanuel Macron. Les discussions ont porté sur les dossiers européens de commun intérêt, aussi en guise de préparation du prochain Conseil européen en octobre à Bruxelles: la lutte contre le changement climatique, un budget UE qui permet de relancer l'économie européenne et la migration.

Le Premier ministre a également rencontré la maire de Paris, Anne Hidalgo. Lors de cette entrevue, les deux parties ont échangé leur expériences au sujet de la mobilité et de la multi-modalité, ainsi qu'au projet du gouvernement luxembourgeois de rendre les transports publics gratuits à partir de mars de l'année prochaine. Autres sujets d'échange abordés étaient le rôle des villes dans la lutte contre le réchauffement climatique, la participation citoyenne, ainsi que la transition vers une société de plus en plus numérique.

S'est suivi une entrevue avec le Premier ministre français, Édouard Philippe, à l'Hôtel Matignon. Les Premier ministres ont fait le point sur les relations bilatérales entre le Luxembourg et la France, ainsi que la coopération transfrontalière.

'Les positions du Luxembourg et de la France sont très proches dans un nombre important de dossiers européens et transnationaux. Le numérique, le climat, une économie européenne saine et durable , ainsi que l'approfondissement du marché intérieur ont été retenu comme priorités de la coopération franco-luxembourgeoise. Les relations bilatérales entre la France et le Luxembourg sont basées sur la confiance et ancrées dans l'amitié historique de nos pays. Et je suis convaincu que nous allons continuer à travailler ensemble sur ces dossiers dans le futur.', a déclaré le Premier ministre à l'issue de sa visite de travail à Paris.

Communiqué par le ministère d'État