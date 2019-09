Government of Grand Duchy of Luxembourg : Visite officielle au Luxembourg de la Première ministre de la république de Serbie, Ana Brnabić

Sur invitation du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, la Première ministre de la république de Serbie, Ana Brnabić, effectuera une visite officielle au Luxembourg du 9 au 10 septembre 2019. Rappelons que le Premier ministre Xavier Bettel a effectué une visite officielle à Belgrade en Serbie les 30 et 31 mai 2019.

En date du 9 septembre, la chef de gouvernement serbe sera accueillie avec les honneurs militaires à la place Clairefontaine par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel. L'accueil officiel sera suivi d'une entrevue à l'Hôtel Saint Maximin. Les discussions porteront essentiellement sur les relations bilatérales ainsi que sur les grands dossiers de l'actualité politique européenne et les relations entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. Des sujets ayant trait à l'actualité internationale figureront aussi à l'ordre du jour des discussions.

Les deux Premiers ministres auront également un échange de vues dans le domaine ICT et notamment sur les défis et les enjeux de la transformation numérique au Luxembourg et en Serbie. La digitalisation sera en outre au centre du séminaire économique Serbie-Luxembourg, organisé à la House of Startups à l'initiative de la Chambre de commerce, lors duquel Xavier Bettel et Ana Brnabić, tous les deux étant également ministres de la Digitalisation, ainsi que Luc Frieden, président de la Chambre de commerce, prononceront les discours d'ouverture. En marge du séminaire, un mémorandum of understanding sera signé entre la Chambre de commerce du Luxembourg et la Chambre de commerce de Serbie.

Ana Brnabić sera ensuite reçue en audience par S.A.R. le Grand-Duc au palais grand-ducal. Se suit une entrevue avec le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, ainsi qu'une rencontre avec des membres du bureau et des membres de la commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile.

Le 10 septembre, la Première ministre de la république de Serbie assistera à la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la libération de la Ville de Luxembourg au Cercle Cité, en présence de S.A.R. le Grand-Duc, du président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer.

En soirée, Ana Brnabić assistera, ensemble avec le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre des Sports Dan Kersch, au match de football des éliminatoires de l'Euro 2020 Luxembourg-Serbie au stade Josy Barthel.

